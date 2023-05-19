Львівська обласна рада відмовилася від послуг «Райффайзен Банку», який НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни

19.05.2023 | Filed under: Публікації

Керівництво Львівської обласної ради прийняло рішення змінити фінансову установу після консультації з Національним агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Нещодавно НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International, послугами якої протягом багатьох років користувалася обласна рада, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Своє рішення агентство обґрунтовувало тим, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну група продовжила працювати в росії та офіційно визнала так звані «ДНР» та «ЛНР». Окрім того, надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.

На сьогодні Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.

Тому Львівська обласна рада вирішила відмовитися від Raiffeisen Bank International та укласти угоду про співпрацю з одним із державних банків України.

За матеріалами пресслужби Львівської обласної ради, Фейсбук

фото Obozrevatel.com

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