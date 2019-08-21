Медово-яблучні фестини в дитячій бібліотеці

0 SHARES Share Tweet

З гарними народними і християнськими святами приходить місяць серпень. 14 серпня святкуємо свято Маковея, називається днем семи мучеників Маккавеїв. В цей день святять воду, квіти і мак. Свято Маковея називають в народі Першого Спаса, медовим Спасом.

19 серпня – другий Спас, за церковним календарем день Преображення Господнього. Другий Спас – це свято овочів та фруктів, яблучний Спас, одне з найбільших хліборобських свят. Це свято ще називали “Святом врожаю”.

20 серпня бібліотекарі бібліотеки для дітей м. Трускавця провели медово-яблучні фестини для дітей, якими опікується Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (директор Оксана Костишин), та для користувачів бібліотеки.

Розпочались фестини піснею “Папірівки” на слова В’ячеслава Умнова. Бібліотекарі розповіли про багаторічні традиції та звичаї українського народу під час святкувань Маковея та Спаса. Леся Цісінська переповіла легенду про історію походження свят. Віра Лучковська зачитала вірш Дмитра Білоуса “На Спаса”.

Діти з великим задоволенням відгадували загадки, називали приказки, народні прикмети, взяли активну участь в конкурсі “Господинька”, “Переспіваночки” та у веселих розвагах “Пронеси – не опусти”, “Танець з яблуком”. Андріана Дорошенко зачитала вірш Наталки Поклад “Спас”.

На завершені фестин всі присутні поласували фруктами.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)