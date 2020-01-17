Міський голова Трускавця взяв участь в нараді у Львівській ОДА

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Сьогодні, 17 січня, відбулася нарада у Львівській ОДА з головами районних державних адміністрацій та головами міст обласного значення. Про це інформує пресслужба ЛОДА. Нараду проводив в.о. голови ЛОДА Василь Лозинський. Участь в ній взяли голови міст Дрогобиччини Андрій Кульчинський (Трускавець), Тарас Кучма (Дрогобич), Ігор Яворський (Борислав). Було обговорено пріоритетні напрямки розвитку Львівщини, попередні підсумки виконання місцевих бюджетів за 2019 рік та деякі бюджетні показники на 2020 рік.

«Ми мусимо спільно окреслити завдання та напрацювати механізми для реалізації проектів. Для того, щоб систематизувати роботу та зрозуміти пріоритетні напрями роботи будемо формувати план заходів та організовувати додаткові наради для послідовного втілення наших задумів. Перед нами багато роботи, тож мусимо разом думати та працювати над розвитком регіону», – наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

«Збалансування місцевих бюджетів – головне завдання на місцях. Від цього залежить грамотне використання коштів», – наголосив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Олег Демків.

Під час наради порушили питання детінізації економіки в частині легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, а також ознайомили присутніх із об’ємом роботи на об’єктах капітального будівництва за 2019 рік і плани на 2020.

«Із початком весни мусимо всерйоз взятися за добудову пускових об’єктів. Пріоритетними будуть об’єкти соціальної інфраструктури, серед яких школи, садки та стадіони. Неприпустимо починати процес у вересні, тож у кожному районі буде сформовано перелік важливих будівництв, аби швидше розпочати роботи», – наголосив Василь Лозинський.

У ході зустрічі також акцентували увагу на готовності закладів охорони здоров’я вторинного рівня до укладання угод з НСЗУ та переходу на нову модель фінансування.

«Із 5 лютого розпочинається процес укладання угод із Національною службою здоров’я. Він триватиме три тижні, а для тих, хто не встигне укласти угоду, рік буде втрачено. Окрім того, майже 60% мешканців області мають можливість 60-хвилинного доїзду до медзакладів Львова. Тому ті лікарні, які є у цьому радіусі матимуть клопіт із кількістю пацієнтів, а отже із фінасуванням», – розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрій Васько.

Він також зазначив, що пріоритетно фінансуватимуть неонатологічні послуги, а також медзаклади, які профільно спеціалізуваються на інфарктах, інсультах та пологах.

В межах наради також розглянули питання будівництва сільських амбулаторій, дотримання контролю за здійсненням діяльності на об’єктах АЗС щодо торгівлі пальним, заходів з припинення діяльності закладів грального бізнесу, що функціонують під виглядом лотерей та інших видів діяльності тощо.

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