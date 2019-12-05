Міжнародна конференція «Відродження гідності людей «Золотого віку» в українському суспільстві» зібрала учасників з усієї України

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Минулого тижня в Миргородському районі Полтавської області відбулася ІІ Міжнародна конференція «Відродження гідності людей «Золотого віку» в українському суспільстві». Цією Конференцією продовжено проект, що розпочався у Старосамбірському районі на Львівщині у 2016 році – «Шануй Батька і Матір».

Організаторами конференції були Благодійний фонд «Спільнота золотого віку»; Національна академія педагогічних наук України; Комісія УГКЦ у справах родини; Вища школа публічного лідерства НУ «Львівська політехніка»; ДПС «Витанія» (Люблін-Польща); Інститут психології Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ; Полтавський Національний педагогічний Університет; Харківський національний університет внутрішніх справ.

В конференції взяли участь від Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації троє учасників: начальниця управління Тетяна Медвідь, директорка Підбузького геріатричного будинку-інтернату Віра Баброцяк, директорка Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олена Пилат.

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