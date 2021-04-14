Мовчати не маємо права!

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13 квітня у Дрогобичі серед білого дня навпроти приміщення прокуратури ватага під`юджених чоловіків цькувала, обпльовувала та принижувала старшого чоловіка, одного з тих, хто стояв біля витоків НРУ (Руху) на Дрогобиччині, пенсіонера, громадського активіста та журналіста, сина репресованого священика, представника Руху «Чесно» в Дрогобичі Богдана Гринчишина.

Що передувало цій історії? Минулого тижня на Львівщину завітав один з провокаторів (хоча в Галичині їх ніколи не бракує), такий собі Антон Г***. Пунктами його візиту стали і Сколівська районна лікарня, і Стебник, і «калійні провалля Трускавця», і висипи сміття, і, зокрема, й Дрогобич, де місцева активістка Лідія Надкернична «записалася» з Г***.

На понеділковій нараді в дрогобицькій Ратуші мер Дрогобича Тарас Кучма цілком справедливо зауважив, що толерувати таких провокаторів як Г*** не можна (це не пряма мова і не цитата, але зміст 13-хвилинної промови Тараса Кучми приблизно такий). Наступного дня після наради група чоловіків у військовій уніформі заносила звернення в міські відділи правоохоронних органів (поліція, СБУ, прокуратура).

І тут власне починається найцікавіше. У прокуратурі, котра на момент приходу колони людей була замкненою (можливо через обідній час, можливо через карантин), ніхто звернення від активістів Кучми про провокаторів типу Г*** не прийняв. В той час неподалік проходив Богдан Гринчишин, відомий антикучміст та громадський активіст ще з кінця 1980-х. Спокійний, статечний, стриманий та цілком безборонний і нешкідливий для оточення. Саме він став жертвою тих «активістів», які обурені діями «активіста» Г***, почали діяти самісінько так само як провокатор Г***. «Наїжджати», звинувачувати, обпльовувати, погрожувати, копати із-за спини того, хто пробував перешкодити здійснювати цю вакханалію, котра пасувала би хіба для московських телепрограм про Україну.

Плювки в людину? Погрози фізичної розправи? Побиття в центрі міста прямо під приміщенням прокуратури? Звинувачення? Проєкція вини одного на іншу людину, неугодну місцевому режимові? Це нормально?

Ряд волонтерів та відомих осіб Дрогобича і Дрогобиччини висловилися з цього приводу. Ось що вони пишуть.

Олена Куртяк, нотаріуска, юристка, громадська активістка, волонтерка:

«Сьогодні, посеред білого дня, в самому центрі Дрогобича на вулиці Шевченка, під вікнами прокуратури та військкомату групою людей, серед яких були атовці, депутати міської ради та чиновники, побили громадського діяча Богдана Гринчишина, чоловіка волонтерки, яка була однією із ініціаторів створення «Дрогобич-SOS – допомога Армії».

При цьому для цього вони перейшли спеціально до нього дорогу, оскільки пан Богдан був на протилежній стороні вулиці.

Йому плювали в обличчя і копали зі спини по ногах, а потім почали бити в обличчя й обзивати.

Інформація зі слів потерпілого.

Коли група в камуфляжах у Дрогобичі серед білого дня б’є людину, то це ніщо інше, як провокація і розхитування ситуації, зокрема політичної.

У свій час Богдан Гринчишин написав ряд статей про діяльність Тараса Кучми. Після перемоги на виборах Тарас Кучма подав до суду позов про захист честі й гідності. Щоправда, після отримання достойного відзиву дав задню і відкликав позов.

Щоби не писав той чоловік, але такі вчинки цих людей є ницими та негідними. Так не поступають ані військові, ані чоловіки, ані навіть просто люди.

В державі війна, на дворі Великий Піст…

Люди! На що ми перетворюємось? За що? За крісло мера? За земельні ділянки? За квартири? За що???

P.S. Якщо серед причетних є присутні ті, хто членам військових формувань та/або громадських організацій, які колись вручали мені грамоти, подяки тощо, прошу зголоситись, і я віддам усі це вашому командиру та/або голові організації. Бо після такого вважаю для себе за ганьбу та приниження мати усе це.

І, як маєте бажання, можете прийти і ще мені поплювати в обличчя. Бо ось це з ваших писків буде для мене за честь. Тим більше, що один із присутніх на фото колись публічно обіцяв влаштувати мені коридор ганьби і заплювати мене. Ну то вперед!

І СЕРЕД ТОГО НАТОВПУ НЕЛЮДЕЙ БУЛА ЛИШЕ ОДНА ЄДИНА ЛЮДИНА, ЯКА ЗАКЛИКАЛА УСІХ НЕ ЧИНИТИ НАСИЛЬСТВА І СТАЛА НА ПЕРЕШКОДІ ГІРШОМУ!

Одна єдина Людина!!!

Але вона таки була!».

Олег Синютка, народний депутат України від БПП «Солідарність», колишній голова Львівської ОДА:

«Щось у нас в Дрогобичі негаразд ..».

Володимир Олексяк, еколог, громадський активіст:

«Це “негаразд” називається Кучма. Далі буде, він абсолютно некерований, разом з своєю зграєю придворних собак. Кучмівська хунта».

Хосе Турчик, совість Дрогобича, підприємець, колишній вчитель фізкультури, громадський активіст:

«Рано чи пізно на такі події можна було сподіватись. З однієї сторони громадські активісти роль яких і є в тому,щоб вказувати на недобрі дії влади і влади,яка нехтує навіть комунікаційно всіх і вся,маючи всіх в дупі. В такій ситуації завжди знайдуться особи неадекватної поведінки,”вершителі справедливості”. Треба всім пам`ятати, що навіть герої, які діють не по закону, стають злочинцями».

Олександра Возняк, громадська діячка, волонтерка:

«Сьогодні, 13 квітня 2021 року о 13:08 групою осіб, які є на цьому фото, (зі слів самого потерпілого), було обпльовано, скопано і побито громадського діяча Богдана Гринчишина. Людину, яка в 70-80 роках боролася за Україну. Принижено гідність людини, патріота. Поруч знаходиться військкомат, прокуратура. Я навіть не знаю як цей випадок коментувати. Просто констатую факт, як стороння, але не байдужа людина. Мені важко промовчати, коли б’ють слабшого. Мені важко пройти мимо. Мені не байдуже. Мене обурює пасивне мовчання громадян і спічі брехливих дорадників владців. Мене обурює фарисейство і умивання рук місцевих Пилатів.

Триває піст у вірних православної та греко-католицької віри.

Я не стукаю, я волаю. Не бійтеся. Не мовчіть!».

Подібних обурливих коментарів в соцмережі чимало. Є й такі, хто стає на захист нападника – в першу чергу він сам, а також деякі «придворні» люди Дрогобича, в основному штатні працівники Дрогобицької міської ради чи позаштатні працівники виборчого штабу мера. Вони можуть не боятися – їх прізвища не будуть тут опубліковані, як опускаємо і прізвище провокатора Антона Г***. Отже, і Василь А***, і Світлана К***, не кажучи вже про працівників ботоферми «Тарас», можуть тішитися та потирати лапки, що їм вдалося вислужитися перед шефом. Але чи минеться їм це так безкарно? Звісно, Богдан Гринчишин не буде мститися і не буде нападати на них на вулиці. Але є закони карми, і їх ніхто не відміняв.

Обпльований, скопаний, зневажений… Пригадується натовп, який волав: «Розіпни його!». І Його розіп`яли. І історія поточилася іншим шляхом.

Дрогобич – піщинка в історичному процесі. Режим у цьому місті далекий від режимів Путіна, Лукашенка чи Асада. Але якась спільність є. Розправа над неугодними, ботоферма, висміювання громадян міста, цькування та обзивання, ліплення культу особи – проблем чимало.

Але найгірше, коли вирішення проблем здійснюється такими дикунсько-варварськими методами, як той, що мав місце 13 квітня. Це ганьба! І не лише ганьба того Василя А***, який ініціював привселюдну розправу над безборонним пенсіонером навпроти прокуратури, а ганьба всього Дрогобича. Не перша і не остання.

Побитий пан Загродський у стінах Ратуші, обматюкані мер Стебника та священик у тих же стінах, спалені авто, брудні газетки в час виборів, інші негідні методи, а тепер ще й обпльовування та копняки для Богдана Гринчишина – це ознака недемократичності, непрозорості влади Дрогобича попри всі дуті «рейтинги» та «сертифікати». І про це треба говорити вголос. Бо мовчати не маємо права!

Друзі Богдана Гринчишина

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