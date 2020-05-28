На хабарі в 80 тис. грн. викрито депутатку Дрогобицької міськради від «Народного контролю»

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Служба безпеки України викрила депутатку Дрогобицької міськради на хабарі за виділення земельної ділянки. Про це інформує УСБУ у Львівській області.

Депутатка, яка за сумісництвом є головою земельної комісії, вимагала гроші з місцевих мешканців під час розподілу та виділення ділянок. Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували, що чиновниця оцінила землю площею 0,1 гектара в Дрогобицькому районі у 80 тисяч гривень. Натомість власник домогосподарства мав конституційне право отримати ділянку безкоштовно.

Правоохоронці затримали депутатку під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі проводяться слідчі дії, тривають обшуки за місцем роботи фігурантки.

У межах розпочатого кримінального проваджень за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України встановлюються інші посадові особи, можливо причетні до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області.

Прокурорка Львівської області Ірина Діденко на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила, що за 80 тис. грн. депутатка міськради обіцяла «посприяти» у отриманні особою усіх необхідних дозволів для отримання у власність землі, а саме:

– на комісії, яку очолює,

– у архітектора,

– під час голосування на сесії депутатами.

Фігурантку викрито «на гарячому» – коли та отримувала гроші у приміщенні громадської організації.

Прокуратура готує повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), клопотання про обрання запобіжного заходу (домашній арешт, тому, що дитина на утриманні) та відсторонення від посади.

Мова йде про депутатку Дрогобицької міської ради від «Народного контролю», голову земельної комісії міськради Ірину Дзюрах. «Народний контроль» має потужні позиції в Дрогобичі – до цієї політичної сили належать міський голова, троє обласних депутатів від Дрогобича, а фракція «НК» є найбільшою в Дрогобицькій міській раді.

Еквівалент 80 тисяч гривень – орієнтовно 3 тисячі доларів США. Раніше у знаючих колах ціну ділянки «під садівництво» оцінювали в 2 тис. USD. Але апетити в кінці каденції переважно зростають. Зрештою, всі, хто знає особисто депутатку, впевнені, що або це підстава, або гроші призначалися головному «рішалові» Дрогобича. Як воно насправді – покажуть слідство і час.

За матеріалами пресслужби УСБУ у Львівській області та ФБ-сторінки Ірини Діденко, фото зі сторінки «Народного контролю» м. Дрогобича

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