Надзвичайники гасили пожежу та відкривали двері

15.10.2019 | Filed under: Новини

Минулого тижня пожежники ДПРЧ-7 м. Трускавця здійснювали виїзд в село Доброгостів на ліквідацію пожежі житлового будинку. Про це 15 жовтня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив очільник ДПРЧ-7 Василь Несенюк. Також надзвичайними Трускавця двічі відкривали двері до помешкань трускавчан – на вул. Стебницькій, 66 та вул. Стуса, 1. Самотня жіночка 90 років, котра мешкала на Стебницькій, 66, отримала мікроінсульт, і не змогла самостійно вибратися з помешкання, тож знадобилося втручання надзвичайників. Її госпіталізували, проте сьогодні вона все ж померла.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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