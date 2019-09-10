У Трускавці надзвичайники врятували бабусю

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У понеділок, 9 вересня, о 13:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Трускавець на вул. Стебницька, 66 в квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку зачинилася та не може самостійно відчинити двері власниця, 1929 року народження. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

За допомогою автодрабини рятувальники пожежно-рятувального відділення 7 ДПРЧ м. Трускавець забезпечили доступ в квартиру працівникам соціальної служби. В квартирі перебувала власниця, яка потребувала медичної допомоги. Жінку передано працівникам швидкої медичної допомоги.

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