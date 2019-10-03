Сьогодні вночі у Трускавці горів «Хюндай»

03.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 3 жовтня, о 02:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Стебницька, 66. Пожежа виникла в автомобілі «Hyundai Accent». До місця події негайно виїхали рятувальники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. О 02:37 вогнеборці локалізували пожежу та о 02:41 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено салон автомобіля, пошкоджено моторний відсік та багажне відділення.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.

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