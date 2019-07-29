Наша команда зробить все, щоб втілити «Новий курс»

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«Праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості діяння, творення. Думка, що народжена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною», – стверджував відомий український педагог, письменник Василь Сухомлинський.

Його слова залишаються актуальними крізь роки, а особливо тоді, коли рутинність щоденних справ і боротьби потрібно перетворювати у досягнення конкретної мети.

Саме завдяки сумлінній та натхненній праці команда ВО «Батьківщина» на Львівщині отримала чергову велику перемогу – за політичну силу під час дострокових парламентських виборів у нашій області проголосувало майже сто тисяч виборців – і це найбільше в Україні. За кожним голосом стоїть віра людей, викликана важкою, цілодобовою роботою наших партійців та прихильників в цілому.

Дякую мешканцям Львівщини за підтримку й усвідомлюю, що результат виборів – це величезний кредит довіри від Вас, а на ВО «Батьківщина» покладена велика відповідальність. Юлія Тимошенко добре знає проблеми Львівщини і ми разом у парламенті обстоюватимемо інтереси нашого регіону та кожного українця загалом.

Дякую волонтерам та агітаторам, які спілкувалися з виборцями, членам дільничних та окружних виборчих комісій, які обстоювали чесний результат, громадським активістам, спостерігачам та представникам ЗМІ, які слідкували, щоб вибори пройшли прозоро.

Переконаний, що наша команда зробить усе, щоб втілити «Новий курс», скасувати корупційні рішення старої влади, ухвалити справедливий бюджет, знизити тарифи та забезпечити зростання економіки. Ми в силах це зробити, а тому закликаю мешканців Львівщини до подальшої консолідації зусиль та діалогу у процесі досягнення спільної цілі – розбудові нашої держави.

Разом ми зможемо зробити більше!

Михайло Цимбалюк, голова «Батьківщини» на Львівщині

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