Не зволікайте з поданням заявок на отримання матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн.

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Для отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8000 грн відповідно до Закону України від 04.12.2020 №1071/ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

– необхідно заповнити електронну заяву через мобільний додаток Порталу Дія за посиланням https://diia.gov.ua/services/odnorazova-materialna-dopomoga-fopam-ta-najmanim-pracivnikam .

Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється ВИКЛЮЧНО в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

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