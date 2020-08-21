Нова дорога до Трускавця буде зроблена до кінця року!

0 SHARES Share Tweet

Нарешті! Тендер проведено, кошти виділено, нова дорога до Трускавця починає будуватися. Як повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області, отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на будівництво ділянки автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна в обхід карстових проваль у Дрогобицькому районі на ділянці км 16+100 – 21+700.

Отож робиться те, до чого ніяк не доходили руки за часів попередньої влади. Після 2017 року, коли відбувся перший серйозний обвал карстових порід, на місце події виїжджали найвищі державні посадовці рівня віце-прем`єр-міністра, велися довгі дискусії, але справа ніяк не могла зрушити з мертвої точки.

А зараз в турборежимі протягом кількох місяців, причому у надскладний карантинний період, і документацію погоджено, і експертизу пройдено, і тендер проведено, і роботи з реального будівництва дороги стартують. З нуля! Це просто супер! Для Трускавця це надважлива подія, можливо найкраща новина року!

Про нову дорогу до Трускавця та про інші проєкти Великого Будівництва, про дороги Трускавецької ОТГ, Дрогобиччини та Львівщини, про плани на наступний рік і про те, чи не крадуть громадські кошти при будівництві шляхів – у нашій розмові з начальником Служби автомобільних доріг Львівської області Олегом Ігоровичем Березою.

Наша зустріч відбулася завдяки сприянню помічника народного депутата Ореста Саламахи, депутата Трускавецької міської ради Івана Герльовського, за що йому щира подяка.

ЦЬОГО РОКУ БАЧИМО УНІКАЛЬНИЙ ПРОРИВ НА ЛЬВІВЩИНІ – 242 КМ ДОРІГ ЗГІДНО ПРОГРАМИ «ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА»

– Пане Олеже, трускавчани очікували нової дороги до міста-курорту ще від часу утворення першого провалля в 2017 році. Влада на рівні Києва обіцяла, приїжджали урядові делегації, але ситуація зрушила з мертвої точки тільки цього року. Чому так довго не робилася ця дорога?

– Я не говоритиму за попередників – можливо, вони робили те, що могли. Зрештою, це питання до них чому вони обіцяли, а не робили.

Зі своєї сторони можу сказати так: ми беремося, робимо і зробимо! Цього року в нас є багато монументальних проєктів, які наші попередники не могли зрушити, а нам вдалося.

Це польські кредити, коли за польські кошти розпочалося будівництво прикордонних доріг. Питання тягнулося 5 років, а зараз втілюється в життя.

Це питання дороги Мостиська-Краковець, яке тягнулося три роки, а зараз дорога робиться.

Це і ваше трускавецьке питання дороги Східниця-Пісочна.

Питання «Чому не робилося?» явно не до нас. Ми якщо щось обіцяємо, то робимо. І ви самі це бачите: переконали у необхідності виділення коштів, провели тендерні процедури закупівлі, пройшли до кінця експертизу проєкту, отримали дозволи – все в оптимальні терміни.

Цього року ваш край Дрогобиччина отримає унікальну можливість розвитку з точки зору ремонту доріг. Скільки доріг ми зробили! Та найголовніше, що є пряма трускавецько-дрогобицька дорога Пустомити-Мединичі-Східниця-Пісочна.

Перевал зроблений, думаю, що у вересні він буде вже виглядати належним чином. З наступного тижня, 25-26 числа «Автомагістраль» приступає до виконання будівельних робіт.

Ми просто вміємо робити. Беремося за те, що обіцяємо, і виконуємо. На відміну від попередників, які закопували капсули і крім капсул нічого не виконували. В нас зовсім інший підхід.

Цього року бачимо унікальний прорив на Львівщині – 242 км доріг згідно програми «Великого Будівництва», а ще додатково програма польських кредитів і додатково роботи за грантові кошти. А на наступний рік в нас ще грандіозніші плани – розширення Карпатського Кола, щоб ми всю інфраструктуру в Карпатському регіоні привели до нормального європейського рівня.

– Ви маєте на увазі Мале Карпатське Коло біля Славського?

– Не тільки. Це і магістральна дорога М-06, це також дороги в Турківському районі (Бориня-Боберка), де можливо появиться новий прикордонний пункт.

Поясню на прикладі Трускавця – тепер до курорту можна заїхати і дорогою з Верхнього Синьовиднього через Східницю, і зі сторони кордону дорогою Самбір-Борислав. А тепер ще ця нова дорога будується.

Трускавець та Східниця мають сяяти новими вогнями, адже є сподівання, що ці дороги оживлять потужну курортну інфраструктуру вдвічі, а то і втричі.

Ви ж розумієте, що дороги – це як судини! Якщо вони чисті, якщо вони нормально проїздні, то це як кров циркулює організмом та доносить кисень, а це дає поштовх розвитку всьому регіону.

В НАС Є АМБІТНІ ПЛАНИ ЗРОБИТИ ДОРОГУ ДО КІНЦЯ РОКУ

– Нова дорога до Трускавця – це однозначно грандіозний проєкт, але коли він буде реалізований? За два роки?

– Ні. В нас є амбітні плани зробити її до кінця року! Звичайно, все залежить від Господа Бога, від того, щоб погода дозволяла робити і щоб не було якихось форс-мажорних обставин.

Цього року хочемо зробити цю дорогу в так званому «нижньому шарі», бо верхній шар стелиться при відповідних температурних показниках. Тож ми хотіли б цього року дати можливість проїзду цим шляхом. А наступного року як лиш погода дозволить, то вже до кінця оформимо всі ті речі, завершимо інші моменти.

Тобто, календарно це два роки, а фактичне виконання від початку до кінця будівництва ми могли би зробити в межах року. І кошти є, і підрядник – дуже серйозна компанія.

Збудувати цю ділянку в обхід карстових проваль є одним із найважливіших проєктів для дорожньої інфраструктури Львівської області та України в цілому. Адже мова йде про безпеку учасників дорожнього руху. Це буде нове будівництво ділянки дороги, відповідно до європейських стандартів, з якісним дорожнім покриттям та організацією дорожнього руху.

Новозбудована ділянка автомобільної дороги сягатиме майже 4 км. Її збудуємо за параметрами ІІ-ої технічної категорії з двома смугами руху із загальною шириною проїзної частини 7,5 м. Крім цього, проєктом передбачено влаштування однорівневих кільцевих транспортних розв’язок на початку та в кінці траси.

– Є побоювання, що ця дорога пролягає попри карстові порожнини, і там теж можуть бути провалля. Чи не буде це закопування грошей, марнотратство?

– Але ж є державна експертиза! Більше того, ми замовили науково-технічний супровід. Ми ж розуміємо, наскільки це важливо, які кошти держава виділяє на будівництво, а це майже 300 млн грн. Тому треба все це зробити правильно. Якщо виникне необхідність додаткових експертних залучень, то це буде зроблено.

А так – проєкт пройшов експертизу, пройшов дослідження інших компетентних органів. Не в нашій з вами компетенції сумніватися в тому. Якщо були сумніви, то треба було раніше, на попередніх етапах звертатися до тих, хто взяв за це відповідальність. Я, наприклад, не маю сумніву у компетентності тих фахівців, які давали експертні висновки.

В мене чомусь складається враження, що декому вигідно, аби ця тема була вічна і щоб був привід сказати – ми це не зробили, тому що… І подають різні приводи. Для декого це прекрасна тема обіцяти, що «ми зробимо», а потім пояснювати «ми не змогли зробити, бо нам заважало те то й те то».

Так, ми розуміємо, що є труднощі, що це серйозне питання. Але ж воно так легко не пройшло! Це дуже тривала і кропітка робота! Велика подяка і народним депутатам, які це питання постійно піднімали, особливо народному депутатові Орестові Саламасі, бо він дійсно опікувався цим проєктом і завдяки ньому ця дорога будується. Подяка обласній раді, обласній держадміністрації, уряду, керівництву Укравтодору, Президенту України. Це наша спільна робота і спільна перемога!

Ми ж прекрасно розуміємо, що для того, аби цей регіон запрацював як належить, щоб наша курортна зона піднялася на вищий рівень, то має туди бути проста і доступна комунікація. Люди на курорти повинні заїжджати комфортно і швидко.

Якщо раніше до Трускавця чи Дрогобича їхали виключно через Стрий або через Самбір, то тепер появилася пряма дрогобицько-трускавецька дорога через Меденичі. Адже цей регіон в області за кількістю населення – другий після Львова. Тут є кілька великих населених пунктів, є важливі курорти, їде велика кількість відпочивальників, гостей. А якщо не буде відповідних доріг, то туди ніхто не захоче заїжджати.

Маємо приклад того ж Славська – до того часу, поки туди не було нормальної дороги, то не було такого розвитку, як зараз.

Наші попередники теж мали важливе завдання – вони забезпечили проїзд, бо до них, років 5-6 тому дороги у Львівській області вважалися найгіршими в Україні. А далі нам треба було втримати цю планку, щоб ми не погіршили ситуацію.

Ми покращили її в рази. Бо ми почали займатися тими дорогами, які було чомусь не під силу зробити нашим попередникам. І трускавецька дорога, і «польські кредити», і робота з грантами, і найбільше – Велике Будівництво, до якого майже кожен регіон Львівщини є дотичним, залученим.

ЩОБ ДОЇЗД ДО КУРОРТУ БУВ ПРОСТИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ

– Ви правильно сказали, що на Львівщині дороги були найгірші в Україні, а в нас ще казали, що «в Дрогобицькому районі дороги найгірші на Львівщині». На жаль, подекуди в нас дороги і досі в дуже поганому стані. Наприклад, дорога через Стебник (бруківка), дорога на Доброгостів-Уличне-Довголуку для виїзду на трасу Київ-Чоп…

– Давайте згадаємо ще одну дорогу, яка була притчею во язицех цього регіону, а саме Борислав-Самбір. Ви знаєте якою вона була і яка вона зараз. А які там краєвиди! Ти їдеш, і там такі мальовничі пейзажі, немов їдеш по Хорватії чи Словенії. Їдеш попри гори, око радіє. Ми ж її зробили, зробили якісно, хоч багато хто сумнівався!

Щодо стебницької дороги, то нашим проєктом передбачено виділення до 8 млн грн, щоб ми могли її покращити. Але є один нюанс! Я колись керував «Львівавтодором», реалізовував проєкт «Трамвай на Сихів», інші великі інфраструктурні проєкти, і знаю що то є бруківка. У нас у Львові, наприклад, якщо, не дай Боже, ми десь зняли бруківку, то народ піднімав такий шум, що це автентична бруківка, що «вона ще за цісаря Франца-Йосифа поставлена, куди ви її забираєте?».

Чи дозволять нам мешканці її зняти, що з тою бруківкою робити? Зрештою, це дорога міста Стебника, а не наша, хоча ми й можемо її підправити, і будемо це робити.

Щодо іншої дороги, яку Ви згадали, то вона не у віданні Служби автомобільних доріг, а у віданні департаменту дорожнього господарства. Ми ж відповідаємо лише за магістральні шляхи державного значення. Тому питання по дорозі на Довголуку до них. Так, у департаменті дорожнього господарства з фінансуванням трохи важче, ніж у нас, але вони також підтримують серйозну марку, і цього року вони взяли в розробку важливі серйозні проєкти.

Кажуть, що в цьому році найулюбленіший регіон на Львівщині – це саме Дрогобицький, так що не маєте чого нарікати. На Дрогобиччині найбільше зосереджено проведення будівельних робіт, які й досі тривають. Я не знаю чи був ще такий час, щоб для Дрогобиччини робилося так багато як робиться зараз.

– Нова дорога на Трускавець буде йти попри село Модричі. Чи передбачена якась дотична дорога, щоб з’їжджати в це село?

– Для нас найосновніше – це будівництво вказаної дороги, щоб доїзд до курорту був простий та безпечний. На сьогоднішній день це виключно пряма дорога, яка з’єднуватиме одну точку (роз’їзд на Дрогобич і Трускавець) та другу точку (між Бориславом та Трускавцем). Все робитиметься на найвищому рівні, бо ця дорога – візитна картка Львівщини.

– Роботи розпочнуться з якої сторони?

– Скоріше за все, будемо розпочинати зі сторони Модрич. По технології головне – це зробити основу, щоб вона «простоялася», була під навантаженням, а на наступний рік вже її «загладити».

– А що ж буде зі старою дорогою на Трускавець? Вона заросте чи може бути для руху легкового транспорту?

– Це питання вже не так до нас, бо ми на обслуговуванні будемо мати нову дорогу. Скоріше за все передамо на баланс місцевим адміністраціям, і вже вони прийматимуть рішення. Якщо дорога небезпечна, то звісно, що вона не може бути до використання, а функціонуватиме, наприклад, лише як велодоріжка, чи як променадна зона. Це вже як місцева громада захоче вирішити це питання.

ЗАРАЗ ЛЬВІВЩИНА МАЄ НАЙЯКІСНІШІ ДОРОГИ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ОБЛАСТЯМИ

– Пане Олеже, в жовтні відбудуться вибори, і відбудеться повне переформатування адмінустрою – Львівщина буде цілковито покрита ОТГ. Тож частина доріг опиниться в ОТГ, в тому числі занедбані сільські. Ці гроші ремонтуватимуться виключно за кошти місцевого бюджету чи як?

– Всі дороги зараз поділені на три категорії. Перші – дороги державного значення, утримувач – Служба автомобільних доріг (немає значення яке там ОТГ, це наші дороги, ми ними займаємося). Це як головні артерії. Другі – це місцеві артерії, якими займається департамент дорожнього господарства, інакше кажучи, на балансі області. І треті – це ті, які у віданні місцевих громад.

Так от, все, що було у віданні місцевих громад, то так і залишиться, все, що було в департаменті дорожнього господарства, то там і залишиться. Єдине, що якщо віддадуть більше повноважень від ОДА до виконкомів, то можуть бути якісь зміни. А що стосується доріг державного значення, то вони залишаються в роботі відповідних компетентних органів, у даному випадку у віданні Служби автомобільних доріг у Львівській області.

– В цьому році на Львівщині в рамках Великого Будівництва роблять 242 км доріг, а що буде наступного? Темпи збережуться, сповільняться чи пришвидшаться?

– Щодо нас, то в нас на наступний рік грандіозні плани. Це завершення «польських кредитів», будівництво Карпатського Кільця, дорога М-12 Стрий-Знам`янка, розширення найосновнішої автомагістралі Львівської області М-06 (Київ-Чоп). Ми хочемо в Карпатському Кільці розширити її до трьох смуг, повністю зробити інфраструктуру, освітлення, спростити задля зменшення поворотів тощо. Плануємо розширити дорогу з Миколаєва до Стрия в першій категорії, і потім зі Стрия до Сколівського району з бар`єрним розмежуванням посередині. Бо зараз як? 20 хвилин до Миколаєва, а далі починаємо їхати довго й нудно.

Цього року ми зробили дорогу до Дрогобича і доробляємо дорогу Львів-Самбір-Ужгород, щоб зняти частину навантаження. Буде добре, якщо частина транспорту на Закарпаття їхатиме через Самбір. Цього року там розпочалися роботи і зі сторони Закарпаття. Бо зараз до Турки ще їздять, а за межами Турки на Закарпаття не їдуть, бо ще не зроблена дорога. Так що планів маємо багато, головне, щоб грошей вистачило.

– Люди часто говорять, що на будівництві доріг крадуть великі гроші…

– В нас контроль проходить на кожному етапі. І ми контролюємо, і веде контроль Укравтодор, контролюють також правоохоронні органи. Працювати потрібно завжди згідно з законом. Все робимо з дотриманням всіх нормативів, процедур, які передбачені чинним законодавством.

Ось, наприклад, ми мали починати ремонт дороги Р-15 Жовква-Ковель. Вже третій раз працюють так звані «тендерні тролі», переносяться тендери, і нема на то ради. Ми дотримуємося вимог закону, щоб потім не прийшли правоохоронні органи і не сказали: «Ви порушили процедуру закупівлі».

Звісно, ми ставимо вищі вимоги, бо хочемо працювати з кращими компаніями. Ось, наприклад, та сама трускавецька дорога. Виграла б тендер якась компанія, яка має 2-3 КАМази, дала б низьку ціну, а далі що? Толку з того. Нижча ціна не означає кращу якість, навпаки.

Мають бути компанії, які мають достатню матеріально-технічну базу, фізичний ресурс, достатню кількість персоналу, забезпечення технологій. Добре, що в нас є здорова конкуренція між двома потужними компаніями – «Онур» та «Автомагістраль-Південь». До них підтягується ряд інших, які працюють на місцевих дорогах.

Коли я працював керівником «Львівавтодору», то ми працювали з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) над реконструкціями доріг у Львові і над будівництвом трамвайної лінії на Сихів. Там були дуже серйозні вимоги до учасників. Там ти давав гарантію на гарантію, мусів забезпечити і страхування, і гарантію на аванс, гарантію на виконані роботи, гарантію на післягарантійне утримання. Ти мав показати, що в тебе «біла» бухгалтерія, що в тебе є досвід, 5 років адекватної роботи по оборотах коштів і так далі. Так що звинувачення, що ми спеціально завищуємо вимоги, щоб були тільки ті чи інші компанії – надумані.

Компанії можуть заходити будь-які, але вони повинні бути здатні виконати ці роботи, відповідати вимогам. Тим більше, що ввійшли в дію зміни та доповнення до законодавства про публічні закупівлі, які дозволяють корпоратизуватися, укрупнюватися меншим компаніям, щоб вони могли показати, що вони мають більший досвід роботи.

Насправді для нас найважливішим є не те, яка компанія робить роботу, а щоб вона виконувала її якісно, і щоб дорога прослужила довгий час. І тоді зміниться ставлення людей до дорожників. Бо раніше до нас ставилися як до тих, які постійно щось тільки латають. А чому так було? Якщо виділяли мізерну кількість грошей, то їх і вистачало хіба на залатування ям. Проте якщо все робити якісно та правильно, то й буде інший результат. Так як зараз – Львівщина має найякісніші дороги порівняно з іншими областями.

– А яка гарантія на нову трускавецьку дорогу?

– 10 років.

– Дякую за розмову.

Спілкувався Володимир Ключак

На фото: Іван Герльовський та Олег Береза.

(Переглядів 1 , 36 переглядів сьогодні)