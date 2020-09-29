Перемога! Ремонт дороги в Доброгостів – Уличне  розпочнеться вже на початку жовтня

29.09.2020 | Filed under: Публікації

В минулому числі часопису «Свобода» ми піднімали тему ремонту дороги в с. Доброгостів. Ще в березні 2020 р. Львівська обласна рада прийняла рішення про виділення коштів на ремонт цієї ділянки дороги Дрогобич-Довголука у розмірі 8 млн. грн. Проте процедуру тендеру затягнули і питання ремонту дороги стояло під питанням.

Актив села місяць тому ініціював зустріч з кандидатами до рад різних рівнів. Лише один депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький виступив чітко та конкретно. Він пообіцяв, що докладе всіх зусиль, щоб справа зрушила з мертвої точки. І так сталося.

Тендер пройшов, переможець визначений, а Олексій Балицький підготував звернення до Прем`єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, в якому наполягає, що потрібно реалізувати весь проєкт, а не лише його частину. Тобто, щоб робився не тільки відрізок дороги на суму 8 млн. грн., а має бути повністю відремонтована дорога Дрогобич-Довголука на суму 200 млн. грн., про що відповідно особисто Олексієм Балицьким було наголошено на черговій сесії Львівської обласної ради.

Про те, коли ж очікувати ремонту дороги, запитуємо в Олексія Балицького.

«Завдання мінімум, яке ми поставили спільно з мешканцями Доброгостова та Уличного – не відступити і добитися, щоб дорогу почали робити вже цього року. А основне завдання – переконати уряд, щоб цю дорогу зробити від початку до кінця, а для цього має бути виділення повної суми коштів на 2020 і 2021 роки. Бо зрозуміло, що цього року зробити дорогу повністю не вдасться через великий об’єм робіт та погодні умови, адже маємо на сьогодні не травень а жовтень.

Я ініціював та підготував спільне звернення та зачитав його на сесії Львівської обласної ради, підкріпив депутатським запитом. Окрім того я додатково обговорив це питання з головою Львівської ОДА та його профільним заступником. Основне питання, яке ми розглянули – скільки додатково коштів може бути виділено на цю дорогу з дорожньої субвенції з Державного дорожнього фонду.

2 жовтня буде підписано договір з підрядником, так що роботи розпочнуться на початку жовтня.

Найважливіше те, що було досягнуто принципової згоди, щоб ремонт дороги розпочинати не зі сторони траси Київ-Чоп, а з кінця Стебника у сторону Доброгостова (через ліс).

Таким чином свою обіцянку перед мешканцями Доброгостова, яку я дав на зборах активу села, я виконав. Питання капітального ремонту дороги та додаткового виділення коштів зрушилось з мертвої точки, маємо велику надію, що спільно з громадою ми дотиснемо і будемо мати до кінця 2021 року добру дорогу в цих населених пунктах», – прокоментував ситуацію з ремонтом дороги в с. Доброгостів депутат Львівської обласної ради (фракція «Свобода») Олексій Балицький.

Газета «Свобода»

(Переглядів 1 , 10 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви