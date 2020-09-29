Перемога! Ремонт дороги в Доброгостів – Уличне  розпочнеться вже на початку жовтня

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В минулому числі часопису «Свобода» ми піднімали тему ремонту дороги в с. Доброгостів. Ще в березні 2020 р. Львівська обласна рада прийняла рішення про виділення коштів на ремонт цієї ділянки дороги Дрогобич-Довголука у розмірі 8 млн. грн. Проте процедуру тендеру затягнули і питання ремонту дороги стояло під питанням.

Актив села місяць тому ініціював зустріч з кандидатами до рад різних рівнів. Лише один депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький виступив чітко та конкретно. Він пообіцяв, що докладе всіх зусиль, щоб справа зрушила з мертвої точки. І так сталося.

Тендер пройшов, переможець визначений, а Олексій Балицький підготував звернення до Прем`єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, в якому наполягає, що потрібно реалізувати весь проєкт, а не лише його частину. Тобто, щоб робився не тільки відрізок дороги на суму 8 млн. грн., а має бути повністю відремонтована дорога Дрогобич-Довголука на суму 200 млн. грн., про що відповідно особисто Олексієм Балицьким було наголошено на черговій сесії Львівської обласної ради.

Про те, коли ж очікувати ремонту дороги, запитуємо в Олексія Балицького.

«Завдання мінімум, яке ми поставили спільно з мешканцями Доброгостова та Уличного – не відступити і добитися, щоб дорогу почали робити вже цього року. А основне завдання – переконати уряд, щоб цю дорогу зробити від початку до кінця, а для цього має бути виділення повної суми коштів на 2020 і 2021 роки. Бо зрозуміло, що цього року зробити дорогу повністю не вдасться через великий об’єм робіт та погодні умови, адже маємо на сьогодні не травень а жовтень.

Я ініціював та підготував спільне звернення та зачитав його на сесії Львівської обласної ради, підкріпив депутатським запитом. Окрім того я додатково обговорив це питання з головою Львівської ОДА та його профільним заступником. Основне питання, яке ми розглянули – скільки додатково коштів може бути виділено на цю дорогу з дорожньої субвенції з Державного дорожнього фонду.

2 жовтня буде підписано договір з підрядником, так що роботи розпочнуться на початку жовтня.

Найважливіше те, що було досягнуто принципової згоди, щоб ремонт дороги розпочинати не зі сторони траси Київ-Чоп, а з кінця Стебника у сторону Доброгостова (через ліс).

Таким чином свою обіцянку перед мешканцями Доброгостова, яку я дав на зборах активу села, я виконав. Питання капітального ремонту дороги та додаткового виділення коштів зрушилось з мертвої точки, маємо велику надію, що спільно з громадою ми дотиснемо і будемо мати до кінця 2021 року добру дорогу в цих населених пунктах», – прокоментував ситуацію з ремонтом дороги в с. Доброгостів депутат Львівської обласної ради (фракція «Свобода») Олексій Балицький.

Газета «Свобода»

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