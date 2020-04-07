Нові обмеження на період карантину, які запроваджує уряд

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Про деякі з них розповідає наша гостя – директорка Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– Чи можна знаходитися у громадських місцях без маски?

– Установлена пряма заборона на перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора. Ця норма набула чинності 6 квітня.

– А чи можна переміщатися групі осіб?

– Не можна ходити по вулиці групою більше двох осіб. Винятком у цій ситуації є супроводження дітей, які не досягли 14 років, а також службова необхідність.

– Чи можуть малолітні діти бути у громадських місцях без дорослих?

– Наголошую, що перебування малолітніх дітей, які не досягли 14 років, можливе лише за умови супроводу одного з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини.

– Чи можна відпочивати у парку або у сквері?

– Відтепер на період карантину заборонено відвідування спортивних та дитячих майданчиків,парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

– Які ще установлені обмеження?

– Заборонено також відвідувати навчальні заклади учнями й студентами, проводити масові заходи, здійснювати роботу закладам громадського харчування, розважальної інфраструктури і побутового обслуговування населення, відвідувати установи і заклади, які надають паліативну допомогу; установи соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах. До таких установ, зокрема, належать: геріатричні центри, притулки для дітей, будинки дитини, дитячі будинки сімейного типу, соціальні центрі матері й дитини, кризові центри, де можуть перебувати особи, які постраждали від домашнього насильства, соціальні гуртожитки.

– Якщо особа мала контакт із хворою особою, як їй себе поводити?

– Така особа повинна самоізолюватися від інших осіб. Їй заборонено залишати місця ізоляції. До речі, до переліку осіб, які потребують самоізоляції, належать не лише ті особи, які мали контакт із хворою особою, але й особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації, а також особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Усі ці вище зазначені особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

– За яких умов людям, які мають 60 і більше років, можна тепер виходити на вулицю?

– Якщо ці особи заявили про те, що їм не може бути забезпечено піклування в період самоізоляції іншими особами, у такому випадку за умови використання засобів індивідуального захисту їм дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами. Звертаємо увагу, що ці місця торгівлі повинні знаходитися на відстані не більшій ніж 2 км від місця самоізоляції. Їм також дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин.

Окрім того, звертаю увагу на важливому нововведенні: знаходитися на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус особи, у період карантину заборонено.

– Чи можуть оштрафувати за недотримання встановлених правил?

– Рекомендуємо не ігнорувати правилами карантину. Оскільки за їх порушення можуть притягнути до адміністративної відповідальності, наклавши штраф. Звертаю увагу, що такі правила та норми можуть бути встановлені також рішеннями органів місцевого самоврядування. Штраф може бути накладений у розмірі від 17 тис. грн. до 34 тис. грн. Про це йдеться у Кодексі України Про адміністративні правопорушення. Окрім того,у Кримінальному кодексі України теж передбачено кілька видів покарань,зокрема, штраф від 17 000 до 51 000 грн.; арешт до 6 місяців; обмеження волі до 3 років, позбавлення волі до 3 років, а якщо такі дії особи спричинили загибель людей – позбавленням волі на 5-8 років.

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Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) під час карантину, звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр), на гарячу лінію 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро), stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр)

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян

– Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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