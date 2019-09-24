Обережно: поширюється антиукраїнська реклама

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Пасивна реакція західних держав на анексію Криму сприяє подальшому поширенню російських провокації, спрямованих на відрив півострова від материкової частини України. Важливим напрямом російської політики щодо України є підривна діяльність. Російські спецслужби намагаються нав’язати світовій спільноті хибну думку, нібито самі українці змирилися із анексією півострова Російською Федерацією. З цією метою на всій території України російськими спецслужбами в громадських місцях поширюється фейкова рекламна продукція, на зворотному боці якої відображена політична карта Європи, де територія держави Україна подається без Кримського півострова.

Анексія Автономної Республіки Крим із насильницьким та протиправним відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України з подальшим приєднання їх до РФ є однією зі складових частин російської збройної агресії проти України, що розпочалася у 2014 році і продовжується сьогодні у Доненькій та Луганській областях. Анексії Криму у лютому-березні 2014 року передували організовані антиукраїнські виступи, організовані російськими спецслужбами у більшості міст, блокада і захоплення стратегічних об’єктів півостріва і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ так званих «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)-cite_note-ОБСЄ-8, а також суперечить рішенню Венеційської комісії. Натомість офіційна російська влада нехтує думкою цивілізованого світу та продовжує трактувати анексію півострова як «повернення Криму до Росії».

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією, що ставить поширювану фейкову-рекламну продукцію поза законом. Як правило, фейкові реклама не має вихідних даних, де відображені місце та дата друку, а містить лише з одного буку назву закладу, що рекламується, а з другого – місце його розташування фейкові мапу Європи, де Україна подається без анексованої РФ Автономної Республіки Крим.

У випадку потрапляння до рук громадян України антиукраїнської агітаційно-провокативної продукції патріоти повинні виявляти громадянську позицію та не піддаватися на провокації ворожих спецслужб, метою яких є посягання на громадський спокій та безпеку України.

Анатолій Стерненко

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