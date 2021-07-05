«Народовладдя» як операція ворожих спецслужб

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В умовах гібридної війни протидія фейкам стала звичною справою. Звичною, коли йдеться про спотворену чи неправдиву інформацію. Поряд із навмисним поширенням брехні з метою змінення громадської думки або розділення людей на кілька ворогуючих таборів, у боротьбі з українською державністю спецслужбами Російської Федерації активно використовуються фейкові утворення, які у сучасних умовах стали специфічним викликом для нашої держави.

Досвід України у протидії гібридній агресії показав, що держава-ініціатор гібридної війни використовує всі можливі інструменти та механізми для досягнення стратегічних цілей деструктивного впливу на відповідні сфери національної безпеки України, проти якої вона здійснює агресію. В сучасних умовах сферами діяльності «агентів впливу» та «рухів опору» є – політична, економічна, інформаційна та частково військова Української держави.

Нещодавно Служба безпеки України задокументувала діяльність фейкової сільради на Миколаївщини, яку ініціював місцевий прибічник ідеології так званого «народовладдя».У спецслужбі встановили, що зловмисник ініціював збори односельців, які незаконно обрали його новим «новим сільським головою». Новий «очільник села» підготував низку документів, які, на думку його кураторів, мали легалізувати «орган самоврядування». Він також розміщував у соцмережах повідомлення про свою «діяльність».

Керівник фейкового органу брав також участь у «Всеукраїнському національному конгресі» у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків у «сільського голови» було вилучено печатку так званого органу місцевого самоврядування – «Держава Україна. Орган місцевого самоврядування». Він використовував її при листуванні з державними установами України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за статтею «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи». Подібний факт вияву «народовладдя» був зафіксований працівниками СБУ у Сколівському районі на Львівщині.

На Кіровоградщині «агенти впливу» створювали псевдооргани місцевої влади, від імені яких вимагали від підприємств та установ передати майно на баланс. «Альтернативні» органи місцевого самоврядування дублювали назви чинних ОТГ. В одній із соціальних мереж організатори «альтернативної влади» створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Аби легалізувати незаконні структури, представники «народовладдя» робили фіктивні документи, статути, печатки та посвідчення.

СБУ поклала край діяльності цієї незаконної структури. Правоохоронці провели обшуки і вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію та «друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність».

У спецслужбі стверджують, що за задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Спеціалісти стверджують, що віруси, спрямовані на руйнацію українського суспільства із низу, почали з’являтися в суспільно-політичному житті України вісім років тому. Залежно від території ці віруси мають свої особливості. Всі вони направлені в один бік — розвалити Україну як державу, провести таку корозію в українське суспільство, де би всі воювали з усіма і не можна було забезпечити ніякої керованості.

Одним з них є вірус федералізації, який особливо жорстко розкручувався у 2014 році під час гарячої фази війни. Здавалося, що пізніше творці про нього забули, але насправді ні — він трансформувався в іншу, менш очевидну форму. «територіальних громад». Основна їхня ідея у тому, щоб донести до людей, що всі органи влади сьогодні в Україні є нелегітимними, а видані ними акти — незаконними. Отже самої держави Україна просто не існує, і її потрібно перезаснувати«знизу вгору», задіявши, так званий, принцип «народовладдя».

Питання форми та способу реалізації народовладдя дискутуються в суспільстві впродовж тисяч років, починаючи з античних часів. Із трансформацією суспільств і державних устроїв ставлення до цього інституту багаторазово зазнавало кардинальних змін, аж до повного забуття.

Згідно відкритих даних СБУ, проєкт прямого народовладдя в Україні реалізується і фінансується РФ з середини 2000-х, після Помаранчевої революції та поразки проєкту створення Південно-Східної Української автономної республіки –т.зв. ПіСУАРа.

Прихильники цієї ворожої до української державності ідеології намагаються реалізовувати діяльність щодо створення альтернативних органів державної влади, здійснювати інформаційно-пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні та її регіонах. Окрім того, аналіз отриманої українськими спецслужбами інформації, свідчать про те , що антиукраїнські центри та спецслужби Російської Федерації вживають заходи, на автономізацію регіонів України під гаслами «народовладдя», проголошення «територіальних громад» та створення нелегітимних органів влади.

Виходячи з цього й розуміючи всю складність завдання для агресора, спеціалісти у галузі державної безпеки України прогнозують, що основні зусилля Російська Федерація зосередить на досягненні успіху при виконанні двох основних завдань: приведенні до місцевої влади негласно підтримуваних агресором політичних сил і використанні механізму референдуму в ролі інструменту легітимації знищення України як держави.

Поєднання цих складових багатоваріантне і має, за задумом Кремля, забезпечити кумулятивний ефект. Слід очікувати, що для досягнення зазначених цілей із використанням агентури впливу проводитимуться активні заходи у вигляді тиску на центральну владу з метою забезпечити якнайшвидше прийняття пакета законів про «народовладдя» і референдуми, педалювання теми прямого «народовладдя» через розширення повноважень регіонів і референдуму, в тому числі й для дискредитації влади як такої, що не дозволяє реалізувати право народу на владу; винесення на референдум питань, які створюють і поглиблюють розлами в суспільстві, а також ті, які руйнують співпрацю із західними партнерами, у тому числі й питання ринку землі;руйнування взаємовідносин із міжнародними фінансовими установами і створення передумови для фінансово-економічної дестабілізації, дефолту й економічного хаосу.

З-поміж іншого, за твердженням аналітиків, новий кремлівський сценарій для України передбачатиме звинувачення на адресу Києва у нездатності ефективно управляти країною та у виникненні проблем у регіонах, із висуненням вимог передачі в регіони владних повноважень в обсягах, які фактично руйнуватимуть центральну владу;здійснення парамілітарними формуваннями п’ятої колони силової нейтралізації національно-патріотичних сил у визначених регіонах;силової протидії державним органам влади у їх спробах припинити незаконні, фактично сепаратистські дії;переведення силового протистояння у фазу збройної боротьби (в рамках проведення силами спеціальних операцій агресора операції з розгортання «руху опору»); створення активно діючого фронту по всій чи на більшій частині території країни; введення іррегулярних, а надалі – регулярних військ агресора в рамках «миротворчої операції з метою захисту російськомовного населення від націоналістичних, фашистських, терористичних угруповань.

У своєму знаменитому творі «Конституція свободи» відомий австро-британський економіст і політичний філософ Фрідріх Хаєк відзначав нерозривну взаємопов’язаність свободи та відповідальності. При усіх своїх ліберальних поглядах та розумінні надважливості свободи особистості, він зазначав, що свободу своїх дій може мати лише людина, яка здатна нести відповідальність за наслідки таких дій. Тому в умовах гібридної війни кожен свідомий український громадянин перед тим, як підтримати ідею «прямого народовладдя» чи «створення альтернативного органу місцевого самоврядування», повинен задуматися чи не стає він агентом чужої держави, а разом із тим інструментом знищення України як держави.

Євген Журковський

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