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Новий закон про СБУ варто ухвалити якнайшвидше, що дозволить краще протидіяти загрозам національній безпеці. Таку думку висловили експерти, аналізуючи законопроєкт про СБУ, поданий до парламенту Президентом Володимиром Зеленським.

«Цей закон є певним чином еволюційним. Він принаймні не руйнує те, що є, а разом з КПК спроможний побудувати нову ефективну структуру. Це своєрідний «кодекс» служби – більш сучасний, ніж той, який був з 1992 року і вже повністю вихолощений змінами і доповненнями», – вважає адвокат «Столичної колегії адвокатів» Геннадій Дубов.

Політолог Андрій Вігірінський підкреслює, що новий закон про СБУ містить достатньо широкі рамки повноважень, оскільки детально спрогнозувати ризики для нацбезпеки неможливо. «Ще 10-20 років тому про ті ж кіберзагрози не можна було говорити як про щось реальне, а еволюція загроз відбувається постійно», – зазначив Вігірінський.

Експерти пояснили, які основні вимоги суспільства до СБУ і те, як вони будуть реалізовані в новому законі.

Наприклад, раніше органи прокуратури могли залучати слідчих СБУ до своїх досудових розслідувань. А бізнес сприймав прихід на підприємство оперативника як тиск. «У законі це забирається і ставиться пряма заборона на залучення Служби безпеки», – підкреслив Дубов.

Експерти наголошують, що чимало аспектів роботи спецслужби мають залишатися непублічними, як-от контррозвідка, розробка і прогнозування ризиків, робота оперативників під прикриттям.

«Якби відбору таких кадрів передувало відкрите інтерв’ювання, то представники громадянського суспільства, делеговані окремими посольствами, були би обізнані про весь оперативний склад спецслужби», – зазначив Вігірінський. Він прогнозує, що законопроєкт може бути ухвалений у другому-третьому кварталі.

Як повідомлялося, у березні Президент вніс до парламенту законопроєкт про реформу СБУ.

Укрінформ

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