Зомбування українських дітей у Криму: огидні кремлівські практики

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Кращий захист – це напад. Ще зовсім недавно прокремлівські медіа активно поширювали меседжі стосовно того, що “бандерівска Україна” виховує свою малечу на націоналістичних ультрарадикальних ідеях. І та малеча вже готова “різати всіх” за розмови російською та є справжніми повноцінними “кровавими бандерівцями”. Як приклад приводилась діяльність національної скаутської організації України “Пласт”. Та, “чия б корова мичала…!” “Пласт” виховує “свідомих, відповідальних та повновартісних громадян національної та світової спільнот і провідників українського суспільства та сприяє всебічному патріотичному вихованню і самовихованню ВЛАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ молоді на засадах християнської моралі”. А що робить Росія? Як виховує дітей Кремлівська брехня?

Зомбування підростаючого покоління на покору та неспроможність власного волевиявлення завжди було базовим підґрунтям соціального устрою Совєцкого Союзу. Росія, як генетичний послідовник ідей СРСР, теж залюбки використовує ідеологічне зомбування підростаючого покоління. Нажаль, ця практика максимально поширюється на окупованих територіях. Цільова аудиторія такого “виховання” – діти віком 6-17 років. За інформацією з сайту управління статистики Криму, станом на 01.01.2019 року дітей такого віку у Криму більш ніж 290 тисяч. І всі вони знаходяться у зоні ризику “ідеологічного зомбування”!

Виховання “патріотів Росії” в першу чергу базується на створенні в підсвідомості кримських дітей такої картини світу, яка не відповідає дійсності, але дуже вигідна окупантам. Один із засобів впливу на свідомість, який використовують окупанти – це “метод великої брехні”, коли всі інформаційні джерела на всіх рівнях багато років повторяють відверту брехню про “добровільне повернення у рідну гавань” та розповідають про збройну окупацію Криму, як про блискучу операцію захисту російськомовного населення у Криму від “кровавих бандерівців”.

Окупанти роблять все, щоб діти навіть не сумнівалися, що це була не окупація, а акт доброї волі жителів Криму. І згодом діти поступово починють вірити в цю брехню. Це особливо ефективно, коли незалежні джерела інформації майже повністю перекриті.

Іде процес перевиховання неповнолітніх громадян України у Криму у громадян Росії, які готові померти, захищаючи країну-окупанта зі зброєю в руках. І в цьому процесі використовуються не тільки пропагандистські публікації в медіа. Тут задіяні також системи освіти та спорту, розважальна та культурна сфери. Окупанти не шкодують ресурсів на спотворення історії з метою “оболванення” підростаючого покоління. Загалом на ці заходи з 2016 року витрачено більш ніж 100 млн. руб.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом пропаганда, яка схиляє людей на окупованій території до служби в армії держави окупанта, є воєнним злочином. А такі дії по відношенню до дітей порушують і Конвенцію захисту прав дітей, яку РФ ратифікувала у 1993 році. Незважаючи на це, за роки окупації до лав ЗС РФ призвали щонайменше 18 000 жителів Криму віком від 18 років і старше.

Громадяни окупованої частини України, яких змалечку ростили у спеціально вигаданому для них світі ненависті до інших рас і релігій, постійної пропаганди ведення агресивної війни та культу особистості Путіна, завтра можуть прийти зі зброєю в руках “захищати російськомовне населення” в будь-яку країну світу. Вони добровільно підуть на смерть, захищаючі вигадані Кремлем ідеали. Тому, захист територіальної цілісності України та повернення окупованих територій повинно стати справою не тільки України, а й всієї розумної частини міжнародної спільноти. Політичні та економічні загравання з Кремлем частини світових лідерів може мати катастрофічні наслідки для загальносвітової демократії.

Цензор.Нет

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