Ольга Обласова: «Якщо діти є пріоритетом, то в нас є майбутнє!»

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ХІ Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава Країна в Трускавці» – у розпалі. Сьогодні, 11 січня – другий день конкурсних прослуховувань, а вже завтра – гала-концерт.

Щорічно «Трускавецький вісник» виступає інформаційний партнером фестивалю, творить хроніку його трускавецької історії. Цьогоріч ми дамо слово тим, хто «бачить» фестиваль зсередини. Вашій увазі – коментарі голови журі по вокалу Лариси Стадниченко, членів журі Олега Лихача та Ігоря Білика, міністра культури Аджарії (Грузія) Мадонни Тевзадзе, інтерв’ю з головою ГО «Яскрава країна» Ольгою Обласовою та фоторепортаж з відкриття фестивалю «Яскрава країна у Трускавці-2020».

Народна артистка України, доцент Одеської Національної музичної академії, викладач та завідувач вокальним відділом школи мистецтв міста Чорноморська Одеської області Лариса Леонідівна Стадниченко, голова журі по вокалу:

– У дітей зараз зимові канікули, і вони їдуть позмагатися і відпочити в Трускавець, бо це надзвичайно хороше кольорове місто. На цьогорічний фестиваль приїхали діти з Дніпра, Полтави, Київщини, Львівщини, інших куточків України.

Вже одинадцятий раз очолюю журі по вокалу мого найулюбленішого конкурсу. Я очолюю чи буваю членом журі в багатьох конкурсах, але «Яскраву країну у Трускавці» насправді дуже люблю як такий родинний рідний конкурс. І Трускавець дуже люблю. Добре, що тут фестиваль попадає в час зимових канікул, тож я їду лише сюди.

Приїжджають діти, які вже раніше брали участь у «Яскравій країні», і ми бачимо, як вони зростають, як вдосконалюється їхня майстерність, і насправді це дуже приємно. Спочатку вони отримували тільки дипломи учасників, а потім йдуть друга чи третя премія, а інколи і Гран-прі. Еліна Іващенко, котра зараз переможниця Х-Фактору, також розпочинала свій шлях з «Яскравої країни».

Мені дуже подобається те, що наша директор Ольга Ігорівна Обласова завжди підбирає такий склад журі, що ми всі маємо порозуміння, тягнемось один до одного, і коли йде гала-концерт, то члени журі теж співають.

А що мені особливо подобається, так це те, що тільки у Трускавці завжди – і на початку конкурсу, і на гала-концерті – присутній міський голова. Завжди Андрій Богданович знаходить час, щоб прийти привітати дітей і поздоровити вже переможців конкурсу. І такі щирі промови говорить, які западають в душу і які пам’ятаються надовго…

– В чому особливість фестивалю «Яскрава країна»?

– Чим частіше вокаліст виходить на конкурсну сцену, тим більше він зростає, укріплюється. Конкурс – це іспит, і на ньому треба себе поводити невимушено, як на концерті, треба показати свою душу, свою майстерність. На «Яскравій країні» сидять дуже компетентні члени журі, тож виконавці себе перед ними випробують і в цьому зростають.

Я всім своїм учням, студентам говорю – треба брати участь у конкурсах. І в мене теж багато випускників, які з року в рік брали участь в конкурсах «Яскравої країни», а зараз вчаться і в Інституті імені Глієра в Києві, і в консерваторіях в Харкові та Одесі.

Конкурс – це важливе змагання для майбутнього творчого життя співака.

Народний артист України Олег Лихач, м. Львів, Львівська Національна опера, член журі по вокалу:

– Для мене Трускавець настільки рідне місто, що я його вважаю найближчим після Львова. У мене тут гарні друзі Лев Грицак, Олександр Чебаненко, теперішній міський голова Андрій Кульчинський – дуже душевний чоловік.

«Яскравій країні» пощастило на Трускавець і трускавчан, і це напевно заслуга директора фестивалю Ольги Обласової, котра своєю жіночністю, своїм шармом причарувала трускавецьких чоловіків-меценатів і державних мужів, котрі йдуть назустріч жінці з Дніпра. Вона робить дуже важливу справу – різдвяний фестиваль у різдвяному Трускавці, збираючи сюди дітей з цілої України, а часто і з-поза меж нашої держави.

Важливо навіть не те, що тут має звучати пісня українською мовою – важливо, що тут має звучати українська колядка. Вона має бути конкурсна як програмний твір, а крім того колядки є складовою великого гала-концерту. Я завжди кажу – чим більше ви будете співати колядки в своїх регіонах, тим нерозривнішим буде зв’язок між поколіннями, і тим ми будемо утверджуватися як нація. Бо це наша культура, це наші традиції.

Це треба бачити, як приїжджим дітям подобаються наші вертепи, та й загалом їхня програма перебування тут.

Є одна претензія, але це і не до трускавчан, і не до власть імущих (сміється). Останнім часом погода у Трускавці не завжди буває різдвяною, з огляду на глобальні зміни. А так би хотілося, щоб діти, котрі приїжджають на Різдво сюди, надихнулися цим різдвяним духом, зимовими традиціями.

Ну і звичайно, хочеться, щоб Трускавець зберіг свої родзинки, зокрема архітектурні, щоб поміж красивими дерев`яними віллами не виростали хмарочоси, або вже принаймні були оздоблені народним орнаментом і гармонічно вписувалися в місцевість. Тобто, щоб не загубилася оця своєрідність Трускавця.

– За 10 років фестивалю у Трускавці чи були Ви вражені талановитістю учасників чи їхнім зростанням?

– Звичайно що так. Як член журі я мав можливість спостерігати ріст тих учасників, котрі приїжджають сюди по кілька разів. Я часто кажу тим, хто приїхав сюди вперше, що вони мають їздити до того часу, поки не отримають Гран-прі. Деякі з учасників вже здобувають професійну освіту, навчаються в Києві, Львові, мистецьких вузах інших міст. І вони далі розвиваються як співаки, як творчі особистості.

Кожна «Яскрава країна у Трускавці» відбувається по-різному: буває, що є дуже яскраві відкриття фестивалю, а є й так, що всі учасники більш-менш на одному рівні і ніхто сильно не «відривається» від інших учасників. А одного разу на «Яскравій країні», але це було не у Трускавці, а на Хортиці, ми дали по вокалу три Гран-прі – за академічний вокал, за класичний вокал, і за народний вокал. Цих троє конкурсантів були настільки сильними кожен у своїй номінації, що журі просто не могло прийняти іншого рішення, і оргкомітет пішов нам назустріч.

Зрештою, всі переможці, та й просто конкурсанти проявляють себе в подальшому у своєму розвитку. Сама атмосфера фестивалю надихає на творчість. Тішить, що тут представлені всі регіони України, і цим дітям творити майбутнє нашої держави.

Заслужений діяч естрадного мистецтв України, композитор, співак, педагог Ігор Білик, м. Мукачево:

– Маю багатьох лауреатів та переможців у різноманітних пісенних та творчих конкурсах, і вважаю за велику честь співпрацювати з фестивалем «Яскрава країна», бути частиною цієї команди однодумців, котра пропагує пісенне мистецтво, підтримує молоді таланти, дає молодим виконавцям віру в себе та шанс на професійне зростання.

Мадонна Тевзадзе, заступник міністра культури, освіти та молоді Автономної Республіки Аджарія (Грузія):

– У Трускавці я вперше побувала минулого 2019 року на ювілейному Х фестивалі «Яскравої країни». Тоді, рік тому, з владою Трускавця нами було підписано протокол про наміри щодо розвитку творчої співпраці між дітьми Трускавця та дітьми Аджарії.

За цією програмою діти з Трускавця були запрошені на святкування Дня незалежності Грузії 26 травня. І в рамках відзначення Дня незалежності Грузії в Батумі проходив Міжнародний фестиваль «Золотий дельфін» за участі гостей з 13 країн світу. У тому числі були й «Золоті діти» з Трускавця, яких приймало наше невеличке курортне містечко Чакві недалеко від Батумі.

А потім на День міста Трускавця в червні 2019 року колектив «Охайнана» з нашого міста Чакві приїжджав, якщо пам’ятаєте, до Трускавця. І відбувся такий творчий обмін, який, сподіваюся, матиме продовження в майбутньому.

Діти потоваришували, обмінялися контактами, отримали новий творчий досвід. Для наших дітей з Грузії тут було організовано цікаві екскурсії, вони вивчали українські народні танці, дали спільний концерт на площі із «Золотими дітьми».

Ваші діти, сподіваюся, теж задоволені від поїздки в Батумі, адже побачили Кавказ, відвідали столицю Грузії місто Тбілісі, мали морську прогулянку, відвідали Ботанічний сад, містечко Мцхета, словом, програма в них була досить насиченою.

Мій сьогоднішній візит до Трускавця має на меті обговорення подальшого розвитку творчих стосунків між Трускавцем та Аджарією. Ну і звичайно, я ще й особисто хотіла привітати учасників фестивалю «Яскравої країни у Трускавці».

Ольга Обласова, голова ГО «Яскрава країна», м. Дніпро:

– Як виник задум проводити фестиваль «Яскрава країна» саме у Трускавці, а не в якомусь іншому місті?

– Потрапивши вперше у Трускавець, а це був 2008 рік, я була зачарована красою цього містечка, а головне духом народних традицій святкування Різдва. Тоді мені дуже захотілося, щоби якомога більше дітей з різних областей України потрапили сюди під час Різдвяних казкових днів, подивилися, відчули цю атмосферу і надихнулися нею для своєї творчості. А ще щоб привезли сюди традиції та творчі доробки, які мають вони самі. І так виникла ідея проводити зимову «Яскраву країну» саме у Трускавці. Цю ідею відразу підтримала Трускавецька міська влада.

На першому фестивалі був доволі скромний склад учасників – до 200 чоловік, зокрема були й діти з Криму, Донецької області. Зараз ми розуміємо, що ще тоді, 11 років тому, ми почали робити важливу справу, яка і на сьогодні залишається дуже актуальною. Нам треба об’єднувати, «зшивати» Україну через мистецтво, через такі акції. А в нас ця ідея виникла ще 11 років тому.

Весь цей час фестиваль поступово розвивався. І навіть коли розпочалися страшні події 2014 року, ми не припинили на жоден рік ці фестивалі. Навпаки, ми все більше й більше маємо учасників саме з південних та східних регіонів. Цього року до нас приїхали Полтавська область, Миколаїв, Одеса, Дніпро. Звичайно, є дуже багато учасників з Прикарпаття і Закарпаття.

За ці роки наші фестивалі стали майданчиком розвитку талантів дітей, які або починають займатися професійно, або здобувають нагороди на дуже серйозних національних та міжнародних змаганнях.

Я дуже хочу подякувати за підтримку «Яскравої країни» секретарю Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко – ми недаремно називаємо її хрещеною мамою фестивалю. Вона завжди дбає, піклується і про організаційні моменти, і про творчі аспекти фестивалю. Так само звичайно дякуємо і Трускавецькому міському голові Андрію Богдановичу Кульчинському.

Ми вдячні, що санаторії міста приймають наших дітей-учасників за пільговими фінансовими умовами. Це дає можливість суміщати і творчість, і відпочинок.

Для мене дуже важливо, що в дні проведення «Яскравої країни у Трускавці» Трускавець перетворюється на таке фестивальне містечко.

– Ви правильно сказали, що «Яскрава країна» «зшиває» Україну, бо фестиваль згодом розширився і на інші міста. Розкажіть детальніше про географію «Яскравої країни»…

– Дійсно, той імпульс, який 11 років тому нам дав Трускавець, став досить успішним. І ми розповсюдили традицію проведення фестивалю на інші яскраві міста нашої країни. Майже кожен місяць, але в різних містах і з різним забарвленням ми проводимо фестивалі. У вересні це Чернігів – старовинне місто з древніми слов`янськими традиціями. У жовтні – Ужгород, багатожанровий фестиваль, куди приїжджає дуже багато колективів. До речі, «Золоті діти» з Трускавця теж були учасником Ужгородського проєкту. Це фестиваль, котрий збирає дітей з транскордонного Карпатського регіону (Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія).

Взимку це Трускавець, і ще взимку ми проводимо цирковий фестиваль у Дніпрі «Яскрава арена Дніпра». Знову ж таки, ми пишаємося і кожного року чекаємо на циркову студію «Каскад» з Трускавця. І ми раді, що ви розвиваєте тут циркове мистецтво і в квітні проводите «Трускавецький фіґляр». Для розвитку дитячої творчості фестивалів мусить бути багато.

Ще маємо проєкт в Одесі. До 2014 року у нас був проєкт в Ялті (Крим), і трускавецькі діти завжди брали в ньому участь. А тепер цей ялтинський проєкт ми перенесли на чорноморське узбережжя Херсонської області.

І так кожен місяць подорожуючи країною ми доводимо, що Україна – дійсно яскрава країна талантів. Талановиті діти мають змогу бачити нашу країну і в різних її регіонах показувати свої доробки.

– З висоти десяти фестивалів як можете оцінити динаміку – котрий з них був найуспішнішим, наймасовішим, а котрий з найбільшими проблемами?

– Дякувати Богу, таких проблем не виникало, єдине, що в один рік фестиваль співпав з епідемією і трохи перехворіли наші учасники, тож ми перехвилювалися. Бо все ж найголовніше – це здоров`я дітей. І тоді, коли було випробування, що дітки почали хворіти, я була здивована, як міський голова, як майже весь склад міської ради пліч-о-пліч з нами вирішував ці проблеми. Коли стало ясно, що це ротавірусна інфекція, ситуація була на постійному контролі Андрія Богдановича і як лікаря, і як міського голови. І ми дуже швидко подолали цю проблему. Це для мене як для директора фестивалю була найдраматичніша історія, пов’язана з фестивалем.

Якщо казати про найпотужніший фестиваль, то це був минулорічний ювілейний фестиваль, на який приїхали понад 1 тисячу 200 учасників. Приїхали ті колективи, які в попередні роки отримували Гран-прі, приїхали найяскравіші виконавці.

Тішуся, що володарка Гран-прі нашого фестивалю у Трускавці Еліна Іващенко стала переможницею цьогорічного Х-Фактору, а в минулому році переможницею «Чорноморських ігор» – потужних національних конкурсів та фестивалів. А свій старт вона брала саме тут, в Трускавці.

Деякі колективи, які приїжджали до Трускавця на свій творчий дебют, за 10 років стали серйозними потужними колективами. Навіть ваші «Золоті діти», які в цьому році відзначили 15-ліття, починали разом з нами як молодий недавно сформований колектив.

– Прикро про це розповідати, та у Трускавці часто точаться важкі політичні баталії. Але незважаючи на це, кожен мер Трускавця (вже третій) підтримує «Яскраву країну». І Лев Ярославович, і Руслан Ярославович, і Андрій Богданович. Ну і звичайно, Ви правильно сказали – хресна мама фестивалю Наталія Анатоліївна…

– Знаєте, я тішуся з цього. Я як директор намагаюся не вникати у якісь внутрішні перепалки в Трускавці, які, безумовно, є в кожному місті, бо це є ознакою демократії.

Але ми дійсно радіємо, що коли мова йде про творчих дітей, про допомогу дітям, то на другий план відступають якісь політичні амбіції чи моменти боротьби, а пріоритетом є престиж міста, дитяча творчість та її розвиток, надання можливості для самореалізації.

Звичайно, деякі керівники могли б нам відмовити. Для прикладу, той же Лев Ярославович міг би сказати – я тепер не мер, як колись, тож вибачте. Але ні, всі роки ми постійно в ГКК «Карпати» маємо майданчик для вокального конкурсу, за що ми щиро вдячні Левові Грицаку і «Карпатам». Щира подяка всім, хто нас підтримує, хто йде назустріч.

Щороку ми маємо допомогу від міської влади – і щодо призів дітям, і щодо проведення гала-концерту в найбільшому залі курорту – ПК імені Шевченка. Я за це всім дуже-дуже вдячна. Якщо діти є пріоритетом будь-якої влади, то це означає, що в нас є майбутнє.

– І наостанок кілька слів про цьогорічний, ХІ фестиваль «Яскрава країна у Трускавці»…

– Цього року в нас цікава родзинка – ми отримали найбільшу кількість вокальних учасників. Наші керівники дослухалися до того, щоб в репертуарі були однозначно колядки та пісні, пов’язані з Різдвом, і обов’язково хоча б один твір українською мовою. Про географію учасників я вже розповідала…

В цьому році ми вирішили об`єднати наш гала-концерт з виступами не лише наших учасників, але й членів журі. Тож у неділю, 12 січня, о 14.00 в Палаці культури імені Шевченка відбудеться гала-концерт «Яскравої країни у Трускавці», на який я щиро всіх вас запрошую – і жителів міста, і гостей курорту.

Володимир Ключак

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