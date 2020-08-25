Олексій Балицький: «Дуже важливо, коли відносини базуються на довірі»

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Олексій Балицький – голова Трускавецької міської організації партії «Всеукраїнське об`єднання «Свобода», депутат Львівської обласної ради від Трускавця. З ним ми спілкуємося про те, чому «Свободу» варто підтримати на майбутніх виборах, що зроблено для міста, про цінності та чітку позицію, а також про пріоритети роботи після виборів.

– Пане Олексію, «Свобода» – це єдина партія у Вашому житті?

– Так. Я не з тих, хто змінює свої цінності, свої партійні уподобання. Вже більше 12 років я є членом Всеукраїнського об`єднання «Свобода» – партії, котра є однією з найстаріших в Україні і котра вже більше 29 років сповідує українські та християнські цінності.

Я був і залишаюся у «Свободі», в одній політичній силі, хоча були різні «солодкі» пропозиції, і були дуже несприятливі для нашої партії часи. Але ми витримали, ми згуртувалися, і пройшли випробування часом.

Зараз я з тими ж побратимами, з якими починав у 2008-му році, з тими, хто їздив зі мною на Майдан під час Революції Гідності, на кого можу покластися в різних випадках життя.

– Ви двічі поспіль обираєтесь депутатом Львівської обласної ради. Можете порівняти ці дві каденції (2010-2015 і 2015-2020) і яка з них виявилася пліднішою, сприятливішою для реалізації ідей, корисних для Трускавця?

– Хоча в минулій каденції «Свобода» була в більшості, але, на жаль, для Трускавця тоді вдалося реалізувати не так багато. В силу і об’єктивних, і суб’єктивних обставин.

Я би не хотів когось звинувачувати, але чомусь до 2015 року не було хорошої результативної співпраці між владою міською та владою обласною. Так, були певні зустрічі, були якісь намагання вирішити ті чи інші питання, наприклад щодо курортного парку, але результату не було. На жаль.

З 2015 року по сьогоднішній день вдалося зробити значно більше, ніж за минулу каденцію. Для мене особисто пріоритетом став курортний парк, там де я починав свою кар’єру в 2008 році .

Перше, що ми зробили в 2016 році, коли приступили до роботи в новій каденції – це почали з нуля, тобто з меж і площі парку. Було створено робочу групу, в яку долучили громадських активістів, депутатів (Кісак, Шиманський, Розора, Грабовський). Ми обійшли парк крок за кроком, повністю, подивилися, що включається в площу, а що включати нелогічно, як, наприклад, приватні садиби на вул. Франка. Так, ці садиби залишаються в першій санітарній зоні, але вони не є частиною парку.

Натомість в парк було включено так звані «безгосні» території. І так ми вийшли на площу 54 га, до яких ніхто не мав зауважень. Провели громадські слухання, підготували пакет документів, і обласна рада прийняла рішення. Були чітко встановлені межі та розроблена вся необхідна технічна документація.

Наступний крок – це ідея, яку я озвучив на одному з Форумів місцевого розвитку, щоб запозичити світову практику і утворити навколо нашого курорту Національний парк. Національні парки додають шарму курортному містечку, забезпечують формування його аури, збереження навколишніх лісів тощо. Ця ідея була дуже гарно сприйнята, але, на жаль, не знайшла підтримки в тодішніх чиновників.

Тоді ми взяли невеличку паузу, і пішли в іншому напрямку. Ми почали рухатися в напрямку отримання статусу загальнодержавного значення нашим курортним парком. І добилися результату – 29 липня цього року Кабінет Міністрів України своїм рішенням підтримав проект Указу Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». Очікуємо, що в кінця серпня – на початку вересня появиться сам Указ.

– Що цей Указ нам дає?

– Згідно з цим Указом, об’єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення стануть нові три заказники і парки в Україні, в тому числі парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Адамівка» площею 54,46 га у місті Трускавець Львівської області.

Визнання трускавецького парку «Адамівка» об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення дає надію на додаткове фінансування. Дотепер було лише два джерела фінансування, а саме місцевий бюджет і обласний. Зараз появляється можливість претендувати ще на два додаткові джерела фінансування: Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС) і Державний Фонд регіонального розвитку (ДФРР).

В період 2015-2020 рр. в наш парк було вкладено понад 16 млн. грн, в тому числі половина – з обласного бюджету. За ці кошти замінено старі колектори, через які затоплювало весь парк, замощено доріжки, встановлено освітлення, тривають інші роботи.

На будівельні роботи (реконструкція) в парку було виділено:

– 2016 рік: 399 990 грн з місцевого бюджету та 800 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2017 рік: 2 269 100 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2018 рік: 304 000 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2019 рік: 5 158 174 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн. з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.

В 2020 році на парк з обласного бюджету залучено більше 1 мільйона гривень. Мені як члену комісії вдалося відстояти, щоб ці кошти були виділені для Трускавця.

– Знаю, що Вами було залучено набагато більше коштів з обласного бюджету на інші потреби Трускавця, не лише на парк…

– Так, Трускавець отримав фінансування з дорожнього фонду на реконструкцію вул. Лисенка, вул. Помірецької, вул. Скоропадського, вул. Грушевського.

Щороку Трускавець отримував з дорожнього фонду по 1-2 мільйони на ремонт тієї чи іншої вулиці, тож міський бюджет міг використати такі суми на інші потреби.

Є декілька джерел, які можуть бути використані органами місцевого самоврядування: дорожній фонд, фонд охорони навколишнього природного середовища, програма «Питна вода».

До речі, в програмі «Питна вода» ми теж беремо участь починаючи з 2016 р. Завдяки цій програмі ми могли поміняти водопроводи на вул. Сагайдачного, вул. Стуса.

– «Свобода» представлена і в обласній раді, і в Трускавецькій міській раді, де є три депутати від Вашої партії: Богдан Габшій, Юрій Наконечний та Руслан Пристай. Як би Ви охарактеризували співпрацю між Вами і депутатами з фракції в ТМР?

– Між нами є розуміння і довіра. Це дуже важливо, коли відносини базуються на довірі. Якщо є якісь складні питання, то звичайно, що ми їх обговорюємо, збираємося на засідання фракції. Є дискусійні та неоднозначні питання, коли «Свобода» мала іншу думку, ніж більшість в Трускавецькій міській раді, наприклад питання по ПрАТ «Трускавецькурорт».

Не дивлячись на це, нам вдалося зберегти конструктив у подальших відносинах з міським головою, з фракціями в міській раді. Хоча ми мали своє бачення, відмінне від бачення інших.

– З чим «Свобода» йде на майбутні місцеві вибори – до обласної ради, до ради Трускавецької ОТГ?

– Люди не люблять порожніх обіцянок, люди хочуть бачити конкретні результати, чітку позицію. «Свобода» – це реальна партія, проукраїнська сила. Вона довела, що має свої принципи, яких не зраджує. Я радий, що я зі «Свободою», і за 12 років, відколи в партії, я не зрадив своїх ідеалів, і ми змогли багато чого домогтися.

Є речі, які я ніколи не зраджу – це друзі, це такі важливі речі як мова чи нація, це наші сімейні і християнські цінності.

Не так давно, такі гасла, як Слава Україні чи Бандера наш герой, було зовсім не так поширені як зараз, саме завдяки послідовній і чіткій позиції ВО Свобода ми сьогодні маємо українську мову, та багато інших речей. Тоді гасло «Слава Україні! – Героям слава!» сприймалося зовсім не так, як зараз. Зовсім по-іншому на нас дивилися, але ми не зрадили нашу ідею. Ми не зрадили, коли було тяжко, ми не зрадили ідеали Майдану. І так само не зрадимо нашу мову, наші цінності, наші ідеали. Ми ніколи не підлаштовувалися під когось, а завжди були самими собою.

Хотілося б, щоби мешканці Трускавця і всієї ОТГ дивилися на послідовність дій, на те, що було зроблено, чи слова не розходяться з ділом. «Свобода» є однією з найстаріших і найчіткіших партій в Україні. Це не якийсь проект, не одноденка, яких так багато бачимо перед кожними виборами. Скільки їх було – і де вони зараз? А «Свобода» була, є і буде!

Якщо ж говорити не про загальні тези, а про конкретні речі, то серед наших пріоритетів у Трускавці та ОТГ – питання водопостачання, завершення реконструкції парку, дорожня інфраструктура, бо для всієї ОТГ це дуже важливо, щоб було найкоротше дорожнє сполучення.

Газета «Свобода»

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