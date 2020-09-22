«Свободу» не залякати!

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Всеукраїнське об`єднання «Свобода» впевнено лідирує на виборах в місцеві ради Львівщини! Це єдина патріотична сила з визначеною націоналістичною ідеологією, чіткою та принциповою позицією, яка полягає у захисті інституту сім`ї, християнських та родинних цінностей, національної ідентичності та самобутності. Це доводить до сказу ворогів України, п`яту колону Кремля, негідників різної масті, котрі рвуться до влади під прапорами лібералів та перемальованих перекинчиків. Тому вони роблять все, щоб дискредитувати ВО «Свобода» та її кандидатів, а також вдаються до різноманітних негідних чорних методів.

Так, у ніч з 21 на 22 вересня в с. Доброгостів невідомі спалили банер ВО «Свобода», виконаний у національних жовто-синіх кольорах. Доброгостів – національно свідоме патріотичне село, яке ввійде до складу Трускавецької ОТГ. Навряд чи такий акт вандалізму як спалення банера з національним прапором могли вчинити місцеві мешканці. У Трускавецькій міській організації ПП «ВО «Свобода» висловлюють припущення, що це могло бути справою рук заїжджих негідників, котрі вчинили це політичне замовлення. Адже злочин вчинено під покровом ночі, у місці, де відсутні камери відеоспостереження.

«Трускавецька міська організація партії «Всеукраїнське об`єднання «Свобода» висловлює обурення актом наруги над державними символами України, розміщеними на банері «Свободи». Ми заявляємо – нікому не вдасться залякати та спинити «Свободу»! Тільки «Свобода» об`єднує національно свідомих та незламних духом людей, нащадків Українських Січових Стрільців та воїнів УПА. «Свободівці» були одними з тих, хто брав

найактивнішу участь у національно-визвольному русі початку 1990-х років, у студентській «Революції на граніті», в Помаранчевій революції та Революції Гідності. Наші побратими-однопартійці і зараз зі зброєю в руках захищають українські кордони на Сході, а українська земля рясно окроплена кров`ю «свободівців», котрі віддали життя за те, щоб ми були повноправними господарями на СВОїй БОгом ДАній землі. Негідний вчинок акту вандалізму в с. Доброгостів, вчинений під покровом ночі – це визнання нашими ворогами їхнього власного безсилля. Вони НІКОЛИ не зможуть побороти «Свободу» в чесній боротьбі, тому вдаються до таких підлих методів. Але їм не знищити ні «Свободу», ні Україну! Тому що на нашій стороні правда, за нами – громада, за нами – народ! Слава Україні!», – заявив депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Олексій Балицький.

Трускавецька міська організація ПП «ВО «Свобода»

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