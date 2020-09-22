«Свободу» не залякати!

22.09.2020 | Filed under: Публікації

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» впевнено лідирує на виборах в місцеві ради Львівщини! Це єдина патріотична сила з визначеною націоналістичною ідеологією, чіткою та принциповою позицією, яка полягає у захисті інституту сім`ї, християнських та родинних цінностей, національної ідентичності та самобутності. Це доводить до сказу ворогів України, п`яту колону Кремля, негідників різної масті, котрі рвуться до влади під прапорами лібералів та перемальованих перекинчиків. Тому вони роблять все, щоб дискредитувати ВО «Свобода» та її кандидатів, а також вдаються до різноманітних негідних чорних методів.

Так, у ніч з 21 на 22 вересня в с. Доброгостів невідомі спалили банер ВО «Свобода», виконаний у національних жовто-синіх кольорах. Доброгостів – національно свідоме патріотичне село, яке ввійде до складу Трускавецької ОТГ. Навряд чи такий акт вандалізму як спалення банера з національним прапором могли вчинити місцеві мешканці. У Трускавецькій міській організації ПП «ВО «Свобода» висловлюють припущення, що це могло бути справою рук заїжджих негідників, котрі вчинили це політичне замовлення. Адже злочин вчинено під покровом ночі, у місці, де відсутні камери відеоспостереження.

«Трускавецька міська організація партії «Всеукраїнське об`єднання «Свобода» висловлює обурення актом наруги над державними символами України, розміщеними на банері «Свободи». Ми заявляємо – нікому не вдасться залякати та спинити «Свободу»! Тільки «Свобода» об`єднує національно свідомих та незламних духом людей, нащадків Українських Січових Стрільців та воїнів УПА. «Свободівці» були одними з тих, хто брав

найактивнішу участь у національно-визвольному русі початку 1990-х років, у студентській «Революції на граніті», в Помаранчевій революції та Революції Гідності. Наші побратими-однопартійці і зараз зі зброєю в руках захищають українські кордони на Сході, а українська земля рясно окроплена кров`ю «свободівців», котрі віддали життя за те, щоб ми були повноправними господарями на СВОїй БОгом ДАній землі. Негідний вчинок акту вандалізму в с. Доброгостів, вчинений під покровом ночі – це визнання нашими ворогами їхнього власного безсилля. Вони НІКОЛИ не зможуть побороти «Свободу» в чесній боротьбі, тому вдаються до таких підлих методів. Але їм не знищити ні «Свободу», ні Україну! Тому що на нашій стороні правда, за нами – громада, за нами – народ! Слава Україні!», – заявив депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Олексій Балицький.

Трускавецька міська організація ПП «ВО «Свобода»

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви