Топові люди без депутатства

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Територіальні виборчі комісії в різних містах підбили підсумки місцевих виборів та оголосили їхні результати. В результаті мандати отримали як ті, хто набрав по кілька сотень голосів, так і ті, хто не дотягнув навіть до пів сотні, або й набрав голосів всього лише якихось півтора-два десятки.

Від деяких партій депутатами стали особи, які не були і не є лідерами громадської думки, не мають авторитету серед мешканців. Але їхня позиція у партійному списку (другий чи третій номер) дала їм можливість пройти в раду.

Як повідомляє журналіст Ярослав Грицик, до Дрогобицької міської ради найбільше набрав кандидат від «Європейської Солідарності» Володимир Ханас (422 голоси). Він став депутатом. Проте багато з тих, хто набрав понад дві-три сотні голосів, депутатами Дрогобицької міськради не стали. Для прикладу, Наталія Жук (НРУ, 344), Назар Броварський («ЄС», 322), Роман Муль («Самопоміч», 276), Юрій Середницький («Удар», 261), Мирослав Пуківський («ЄС», 231), Христина Росоха («Пропозиція», 206) та ряд інших. Шкода.

Натомість мандат депутата Дрогобицької міської ради отримали Андрій Андрухів («Самопоміч», 48 голосів), Ірина Волошин («Самопоміч», 44 голоси), Олена Бичков`як («Удар», 40 голосів), Марія Тяжкун (УГП, 38 голосів), Ярослав Регей (УГП, 37 голосів), Ігор Стечкевич («ЄС», 27 голосів), Володимир Дзерин («Пропозиція», 23 голоси), Ярослав Пецюх («Пропозиція», 17 голосів).

Чи це справедливо?

А що в Трускавці? Нижче пропонуємо читачам «Трускавецького вісника» рейтинг тих людей, які брали участь у виборах до Трускавецької міської ради і є дійсно топовими, авторитетними та гідними представляти інтереси людей в органі місцевого самоврядування. В список потрапили ті, хто набрав більше 80 голосів виборців незалежно чи стали вони депутатами, чи ні. В списку № 2 подаємо тих новобраних депутатів, котрі набрали менше 80 голосів. Поза обидвома списками – так звані «золоті кандидати» (8 осіб), котрі пройшли в раду автоматично внаслідок подолання їхніми партіями 5-процентного бар`єру.

У нашому рейтингу подаємо ім`я та прізвище людини, обраний чи ні, політична сила, кількість набраних голосів. Дані щодо обрання (обраний чи ні) актуальні станом на 10.11.2020 р.

Топ-рейтинг народної популярності

Михайло Галик, обраний, «ЄС», 308. Мирон Флюнт, обраний, «Громадянська позиція», 289. Любомир Пасемко, необраний, «ЄС», 181. Василь Білан, необраний, «Громадянська позиція», 166. Наталія Пономаренко, обрана, «ЄС», 153. Ігор Стасик, обраний, «ЄС», 153. Тетяна Сухроменда, обрана, «ЄС», 144. Андрій Остапчук, необраний, «Громадянська позиція», 133. Микола Жагаляк, необраний, «Свобода», 125. Микола Лунишин, необраний, «Голос», 122. Микола Сеньків, необраний, «ЄС», 120. Руслана Кісак, необрана, КУН, 119. Роман Бучкович, обраний, КУН, 116. Володимир Стецівка, обраний, КУН, 114. Володимир Марголич, необраний, «Батьківщина», 113. Володимир Паславський, необраний, «Батьківщина», 109. Олена Петранич, необрана, «Свобода», 101. Юрій Мручок, необраний, «Батьківщина», 94. Михайло Петрів, необраний, «Батьківщина», 88. Павло Пасічник, необраний, «ЄС», 85. Михайло Гладкий, необраний, НРУ (партія не пройшла), 82.

Новообрані депутати ТМР, які набрали менше 80 голосів

Михайло Малащак («Громадянська позиція», 77). Юрій Наконечний («Свобода», 75). Іван Герльовський («Слуга народу», 72). Руслан Пристай («Свобода», 70). Мар`яна Губицька («Громадянська позиція», 61). Іванна Кенц-Березюк («За майбутнє», 57). Андрій Тріщук (КУН, 55). Андрій Гнідан («Батьківщина», 44). Дмитро Данчишак («Батьківщина», 39). Сергій Чурбанов («Слуга народу», 23). Марія Настьошин («Голос», 21).

Порівнявши два списки, бачимо, що 13 осіб, які набрали понад 80 голосів виборців, не стали депутатами Трускавецької міської ради, а 11 осіб, які набрали менше 80, отримали статус депутата. І все законно, бо такі правила закритих партійних списків.

Висновок один: наступні вибори мусять пройти за новими правилами, справедливішими та зрозумілішими. Експеримент з виборами на закритій партійній основі ще відгукнеться в кожному місті, і на це не потрібно буде довго чекати.

Володимир Справедливий

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