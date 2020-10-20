Микола Сеньків: «В «Європейській Солідарності» є чіткий курс, який я повністю підтримую»

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Наш гість – депутат Трускавецької міської ради, кандидат в депутати ТМР від партії «Європейська Солідарність» Микола Васильович Сеньків.

– Пане Миколо, Ваша депутатська каденція 2015-2020 р. була дуже плідною для Вашого округу, вулиця Сагайдачного змінилася до невпізнання…

– Так, на окрузі зроблено дуже багато. Почнемо з того, що замінено всі підземні комунікації. Електричні лінії, які йшли повітряним шляхом, теж були пущені під землю.

На Сагайдачного завжди була проблема з водою через старі водогони. Їх рвало, прориви забивали коликами. В одному дворі біля 18 будинку при прокладці нової труби у старій виявили 57 таких коликів. Через це були страшні витоки.

Неодноразово на сесіях генеральний директор водоканалу Віктор Марченко звинувачував парну сторону вулиці Сагайдачного у крадіжках води. Це було смішно, а навіть абсурдно. Але коли повністю замінили водогін на парній стороні та підключили нову лінію, то споживання води зменшилося з 1 тис. кубів на добу до 90-100 кубів. Тобто, економія величезна, в десять разів. Це показує, що насправді крадіжок не було, а були підземні витоки, які утворювали струмки та невеликі річки, які текли в ліс. Зараз цього немає.

Всі старі опори підводу електрики до будинків були демонтовані. Пущені нові кабелі. У всіх будинках з 20 по 28 замінені щитові та замінені нові ввідні кабелі. Залишилось зробити лише щитову у 18 будинку – це питання бл. 50-60 тис. грн. Так що питання з електрикою ми закрили на роки.

По програмі «30 на 70» у всіх будинках замінені вікна на сходових клітках, встановлені нові вхідні двері в під`їзд, а частина будинків навіть поставила другі двері (металопластикові), що сприяє енергоефективності будинку.

За допомогою міської ради згідно дефектних актів при передачі будинків на баланс ОСББ зроблено заміну водоканлізаційних мереж включно зі стояками в будинках 22, 24 та 26. Тобто, ці будинки в найближчі 20-30 років не матимуть жодних проблем з цими мережами.

В 26 будинку мешканці вчетверте скористалися програмою «30 на 70», і в двох під’їздах ми зробили ремонти. Навіть новобудови нам можуть позаздрити щодо якості цих ремонтів. На черзі ремонти в 22 та 24 будинках, де також замінена каналізація.

Впорядкували Сагайдачного, 19 та 21, між будинками зробили сходи, зробили проходи між арками. В стадії завершення вулиця Грушевського.

В нас була проблема з внутрішніми мережами, які використовують провайдери Інтернету – Київстар, Воля, Укртелеком. Дроти були розміщені хаотично, і ми вирішили навести з цим лад. З компанією Київстар ми домовились, і вони виділили кошти на упорядкування своїх мереж до європейських стандартів в трьох будинках. Це ми робимо в рамках підготовки до ремонтів. І наступного року плануємо в межах ОТГ взяти участь у програмі «30 на 70», щоб зробити ремонти в тих будинках, де замінені стояки водопостачання та каналізації.

Наш мікрорайон суттєво оновився, бо після заміни комунікацій всі подвір`я застелені бруківкою. Можна подивитися на Google Maps як ця територія виглядала 5 років тому, і як є зараз.

Коли двори замощувалися бруківкою, ми біля кожного будинку облаштували гостьові стоянки. Вулицю Сагайдачного проектували в часи СРСР (тоді Калініна), і на той час було по 1-2 машини в районі, а тепер є сім`ї, де по 2-3 машини, кількість автівок постійно збільшується. Тому при планах реконструкції вулиці ми це врахували, стоянки розширили, щоб завжди могли проїхати пожежна, швидка. Так що в нас усунуто проблему з паркуванням автомобілів.

Немає ям, зроблено освітлення – як центральної вул. Сагайдачного, так і дворове. П’ять років тому якщо ти йшов, то оглядався, щоб в темряві хтось до тебе не підійшов і не вдарив по голові, бо було реально темно. Попри ліс стояли 4 ліхтарі і ще 2 – біля 18 будинку. Зараз питання закрите, вулиця освітлюється, і це сприяє безпеці. І в плані безпеки працюватимемо й надалі. Так, багатьох людей цікавлять питання відеонагляду. В нас 6 будинків готові взяти участь у місцевих чи обласних мікропроєктах, щоб зробити безпечний мікрорайон.

Маємо проблему з дахами. Перекрити дах толлю – це одне, але це гарантія лише 10 років. А зараз є нові технології, зокрема мочовиння, коли дах заливається прогумованою основою, і фірма дає 50 років гарантії.

За кошти мешканців важко зробити капітальний ремонт даху, бо це колосальні кошти. По кожному будинку в нас складений дефектний акт, і думаю, що міська рада надалі триматиме свої зобов’язання згідно дефектних актів та зробить нам ці дахи. І тоді вже можемо говорити про пошук коштів чи отримання кредиту на утеплення будинку, щоб він був модернізований від А до Я.

Фактично коли будинок передається на баланс ОСББ, він має бути як новий. А в нас будинки – хрущовки, найстаріші в Трускавці. Це у нас на Сагайдачного такий найстаріший мікрорайон, і на Івасюка.

– На початок каденції 2015-2020 рр. у Трускавці було лише близько десятка дієвих ОСББ, зараз практично всі будинки створили об`єднання співвласників. Ви керуєте кількома ОСББ. Чи не важко нести цей тягар?

– Я очолюю 6 ОСББ, які об’єднують 9 будинків. Це 2 будинки на Івасюка (9 та 13), 6 на Сагайдачного (18, 20, 22, 24, 26, 28) та на Грушевського, 1 (найменше ОСББ на 12 квартир).

Так, на старті було важко, бо це була ще недосліджена галузь. Бували моменти, що не знав, як щось правильно організувати, куди звернутися. Зараз все відшліфовано, є чіткий алгоритм дій.

Звичайно, у господарці проблеми виникають кожного дня – у когось виключився автомат, в когось щось не працює, поламалося, прорвала труба. Де труби не замінені – то до них дотулишся молотком, і розсиплеться на порох, адже їм по 50-60 років, і їх ніхто не міняв.

– Пане Миколо, що плануєте робити в якості депутата на своєму окрузі та для всієї ОТГ?

– Якщо раніше округи були невеликі, то зараз на всю ОТГ лише 4 округи, тож не надто коректно говорити що робитиму для округу. Бо треба працювати для всієї громади, котра довіряє тобі представництво у раді.

Я балотуюся по округу №1 – с. Модричі, вул. Сагайдачного, Мазепи, Лисенка, Я. Мудрого, Грушевського, Крушельницької, Стефаника, тобто округ великий. Хотілося б, щоб всі вулиці виглядали принаймні так, як моя рідна вулиця Сагайдачного – щоб були замінені комунікації, щоб людям було зручно заїхати, було де припаркуватися.

Щодо розвитку сіл, а до нас приєднується 7 населених пунктів, то хотілося б, щоб вони користувалися аналогічними послугами, які маємо в Трускавці. Тобто, щоб в кожному селі були якісні дороги, було безпечно, щоб на високому рівні були освіта, медицина, культура, щоб люди в селах не були ущемлені в плані адміністративних послуг.

Для мене вулиця Сагайдачного – приклад, як мав би виглядати весь Трускавець. Думаю, що в наступній каденції реалізується навіть більше, ніж у 2015-2020. А починати треба з тих районів, які є найстарішими. Бо старі будинки потребують більше ремонту, ніж будинки, яким по 20-25 років, де електрика чи сантехніка ще можуть слугувати. Тобто, в старі мікрорайони потрібно одноразово влити кошти, замінити електрику, сантехніку, дахи, застелити бруківкою, і тоді люди можуть своє майно підтримувати в належному стані.

– Чесній людині важко відбиватися від наклепів. Останнім часом деякі неадеквати вчепилися і Вас. Як реагуєте на наклепи?

– Чесно скажу, що не реагую, бо навіть не хочу витрачати час на такі дурниці. Так, є певні люди, і їх кількість можна порахувати на пальцях, які хочуть, щоб на цьому окрузі став депутатом не я, а хтось інший. Але це люди вирішать, а не тих двоє-троє зазомбованих осіб.

У нас на окрузі балотується 97 кандидатів, і я жодного кандидата не полив брудом і не образив. А після завершення виборів можу всім сміливо та чесно подивитися у вічі, можу ходити по нашій вулиці і по всьому місту з гордо піднятою головою.

Так, є одна жінка, яка розпускає про мене плітки, що мені діючий голова подарував дві квартири, а потім написала, що вже три квартири і котельню – але це все плітки. На жаль, завжди є такі люди, які замість робити добро займаються очорнюванням, брехнею, наклепами. Та я не вступаю з нею в непотрібні дискусії, а подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, і суд встановить істину.

Більшість людей бачить, як змінився наш мікрорайон, наше місто за останні п’ять років. І думаю, що більше 90% задоволені тими змінами.

– Нова каденція – нові виклики. Один з них – залучення додаткових коштів. Як це реалізувати, як залучити більше грантових коштів, як знайти інвестора, вигравати проєкти тощо?

– При об’єднанні ОТГ бюджет збільшиться в рази, бо частина податків залишиться на місцях в ОТГ. Ми зробили неправильно в 2016 році, що не змогли об`єднатися добровільно. Тоді декілька сільських голів і наш міський голова готові були скласти мандат і ще раз піти на вибори. Але через позицію деяких осіб добровільне об`єднання так і не відбулося. А шкода. Бо тоді, за часів президента України Петра Порошенка держава давала величезні гроші для ОТГ.

Тепер таких грошей не буде, це факт. Але ми маємо солідні напрацювання по грантових коштах, маємо хорошу міжнародну співпрацю (з німцями, поляками). Ми переймали і український досвід. Наприклад, я в складі трускавецької делегації їздив у Хмільник, де ми вивчали досвід отримання статусу курорту державного значення. І зараз для Трускавця ця справа вже на стадії завершення. А цей статус також дасть можливість залучити додаткові кошти.

Якщо ти хочеш працювати, то працюєш і знаходиш вихід, знаходиш кошти. Є ДФРР, є обласні програми, є різноманітні гранти, зрештою, будуть і власні надходження. Так що з цим питанням ми однозначно впораємося.

– В цьому скликанні Ви були позафракційним депутатом, а зараз балотуєтеся від «Європейської Солідарності». Чому саме від партії Порошенка?

– Це моя перша партійність, бо раніше я ніколи не був у жодній партії. Мені «Європейська Солідарність» близька по духу, адже це партія за європейські цінності, за вступ до Євросоюзу та НАТО, тобто в неї є чіткий курс, який я повністю підтримую.

У Верховній раді «ЄС» має 27 депутатів, і це єдина фракція, яка дійсно відстоює національні інтереси українців. Встояти проти такої «гідри» і не здати позиції – це непросто. Але вони молодці!

Більшість українців мали б зробити правильні висновки та підтримати «ЄС» на місцевих виборах. І це буде поштовхом для змін та підтримкою для сьомого президента.

Прошу підтримати партію «Європейську Солідарність» – № 14 у бюлетені до Трускавецької міської ради. Мій номер – 01 на окрузі №1.

Вл. інф.

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