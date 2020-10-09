Зоряна Скибак: «Я – прихильниця ефективних планів і конкретних дій!»

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Я, Скибак Зоряна Степанівна – кандидат в депутати Трускавецької міської ради від партії «Слуга народу» на окрузі №1.

До того, щоб балотуватися в депутати, я готувалася давно, але дуже довго думала про те, від якої саме політичної сили йти на вибори. Один випадок переважив шальки терезів на користь партії «Слуга народу».

Сталося так, що важко захворіла моя мама, котра живе в іншому місті. У важкий момент хвороби моєї мами час спливав, і кожна хвилина була дорога. Чекати і видзвонювати швидку не було часу. Тому я сіла в автомобіль і помчала в інше місто, за десятки кілометрів. Забираю маму і везу її в лікарню. І ловлю себе на думці, що у нас настільки хороші дороги, що це вдвічі зекономило мені час, і врятувало життя моїй мамі.

Дороги зроблені по всьому регіоні, по всій області. Влада працює. Хто з тим не стикається, той це не зауважує. Але коли це торкнулося тебе особисто, тоді ти розумієш, наскільки це важливо.

Коли маму забрали в лікарню, і вона опинилася за закритими дверима в реанімації, я стала на подвір`ї лікарні, не знаючи що буде потрібно від мене, не знаючи як з кимось зв’язуватися в разі потреби. Але вийшов лікар і сказав: «Нічого не потрібно. У нас все є!».

Для мене це було друге відкриття за цей складний, наповнений емоціями та переживаннями вечір. Я зрозуміла – влада не лише робить дороги, у нас дійсно є безкоштовна медицина, у нас думають про людей, готові допомогти їм при потребі.

Після того як я вийшла з шокового стану, то зрозуміла, що думка в моїй голові правильна. Тому я іду в депутати від провладної партії, де можна напряму достукатися, висловити свою думку про потреби для міста і бути корисною для свого округу, на якому кожна людина має відчувати себе господарем.

Я не буду розказувати людям чого я хочу. Я хочу чути від мешканців що для них потрібно, яким є їхнє бачення. Я буду дослухатися до думки людей, адже депутат має бути з людьми і представляти їхні інтереси в міській раді.

А ще я дуже не люблю слова «хтось». Що хтось має зробити, хтось має вирішити. Я люблю конкретику, вважаю, що відповідальність за рішення має брати конкретна людина. І чим можу, тим стану у пригоді людям.

За 5 років мого безкоштовного перебування на посаді голови правління ОСББ «Підгір`я» (вул. Мазепи, 26) я хотіла бути корисною людям, допомагала їм своїм часом, своїми знаннями. За той час ми поміняли вікна в будинку, здійснили ремонт ІІІ під`їзду та замінили там поштові скриньки, зробили благоустрій території біля будинку. Замощення бруківкою було здійснено за мої особисті кошти. Також ми замінили всі лавочки біля будинку, а зараз ремонтуються парапети. Звісно, з підтримкою діючої влади і небайдужих мешканців нашого будинку.

Люблю пробувати себе в різних сферах. Та найдужче люблю організовувати – простір, час, роботу, свято. Для мене слово «організація» є запалююче. Я завжди рада щось організувати, це я вмію і роблю перфектно, досконало.

А ще я йду від партії «Слуга народу» тому, що наша команда підтримала мене у важку хвилину і розділяє зі мною радісні миті. Наша команда – це дійсно команда однодумців, друзів, і я щаслива, що є частинкою цієї команди однодумців.

З чим я йду в депутати ради Трускавецької об’єднаної громади?

Бути депутатом – це не бути над людьми, а бути поряд з ними. І лише наша спільна плідна праця принесе результати. Тому я – прихильниця ефективних планів і конкретних дій. У виборчому окрузі буду вести роботу відповідно до Закону України та обов’язків депутата місцевої ради.

Зобов`язуюсь:

1) підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Напрямки моєї роботи у статусі депутата будуть такими:

– реконструкція очисних споруд, каналізування приватних секторів, ліквідація інших джерел смороду;

– оновлення системи сортування сміття;

– залучення бізнесу до створення якісних рекреаційних зон в кожному мікрорайоні міста та навколишніх населених пунктах;

– асфальтування ґрунтових доріг;

– освітлені та чисті вулиці;

– енергозбереження та екологічна безпека;

– підтримка учасників АТО;

– Трускавець – туристичний центр України;

– прозорість економічних процесів;

– покращення стандартів соціальної захищеності пенсіонерів, інвалідів, незахищених верств населення міста;

– створення та підтримка існуючих програм.

Для досягнення поставлених завдань передовсім буду враховувати інтереси мешканців міста – моїх виборців.

Я знаю, що наша команда може змінити Трускавець, зробити його сучасним та комфортним, де кожній людині буде затишно проживати та працювати. Приємно запросити до себе гостей та з гордістю демонструвати найкращі сторони нашого містечка. А відпочиваючі будуть знову і знову повертатися до Трускавця!

Я повністю покладаюся на Вашу розсудливість та Вашу підтримку.

З повагою,

Зоряна Скибак,

кандидат в депутати Трускавецької міської ради

від партії «Слуга народу» по окрузі №1

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