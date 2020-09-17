Олексій Балицький: «По дорозі в Доброгостові та Уличному треба добиватися реалізації всього проєкту, на 200 млн. грн.»

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Тема доріг є однією з найактуальніших для сіл майбутньої Трускавецької ОТГ. Особливо для Доброгостова, Уличного та Орова.

Місцеві мешканці знають, що є люди, які готові завжди допомогти їм, які готові захищати інтереси простих жителів. Тому коли актив села Доброгостів зібрався, щоб вирішити питання – що ж буде з дорогою, яка пролягає через їхнє село, то першими на зустріч запросили депутатів Львівської обласної ради Олексія Балицького (фракція «Свобода») та Михайла Задорожного, а також кандидатів на голову Трускавецької ОТГ.

Чи зроблять дорогу через Доброгостів та Уличне? Коли? За які кошти? На ці та інші питання відповідає депутат Львівської облради (фракція «Свобода») Олексій Балицький, котрий був безпосереднім учасником віче мешканців Доброгостова.

– Пане Олексію, Ви були учасником зустрічі в Доброгостові. Чи колись почнуть ремонтувати дорогу в цьому селі, і коли саме?

– Для громад сіл Доброгостів та Уличне стан дорожнього покриття є однією з найболючіших проблем. Хоча раніше робилися ямкові ремонти, але дорога знищена і це видно неозброєним оком. Тобто це першочергова потреба для села.

Ще в березні 2020 р. Львівська обласна рада прийняла рішення про виділення коштів на ремонт цієї ділянки дороги у розмірі 8 млн. грн. І з березня місяця мешканців сіл і нас, депутатів, які це рішення ініціювали і за яке ми проголосували, тільки годують обіцянками. Що «буде-буде, буде-буде», а маємо на дворі вже вересень, а роботи не розпочаті, толку нема.

Тож до мене зателефонував пан Володимир Жагаляк, який зібрав ініціативну групу мешканців Доброгостова та Уличного. Він запросив мене на цю зустріч. Мешканці вже були готові навіть на радикальні кроки типу перекриття дороги. Люди хотіли знати що ж буде з тією дорогою, чи робитимуть її і коли.

Окрім мене на зустріч запросили ще депутата облради Михайла Задорожного та кандидатів на голову Трускавецької ОТГ Андрія Кульчинського, Ігоря Кісака, Лева Грицака, Руслана Козира. Фактично найбільше інформацією володіли ми з Михайлом Задорожним, тому саме нам довелося роз`яснити людям суть проблеми.

Я підготувався до зустрічі, додатково проаналізував документи, зайшов ще на сайт ProZorro. Процедура закупівлі оголошена дуже пізно. Не знаю чому так затягнув департамент інфраструктури Львівської ОДА, чи це було свідомо зроблено чи ні, але розкриття пропозицій по тендеру буде аж 25 вересня.

10 днів передбачено на акцепт процедури. Тож можна сподіватися, що договір з переможцем тендеру буде підписаний орієнтовно 5 жовтня. Якщо все складеться добре і ніхто не буде оскаржувати в Антимонопольному комітеті рішення конкурсного комітету, аж тоді можна буде приступати до роботи.

Так що найшвидше до виконання робіт можуть приступити в першій декаді жовтня.

Я мав розмову з головою Львівської ОДА і керівником департаменту інфраструктури, то вони мене запевнили, що все буде нормально, і на початку жовтня приступлять до виконання робіт та виконають їх в повному об’ємі.

– Як думаєте, яка фірма виконуватиме роботи?

– Серед кандидатів, які є в конкурсній пропозиції – і ТОВ «Автомагістраль-Південь», які в нас на Дрогобиччині роблять дорогу Східниця-Пісочне, працюють по об`їзній дорозі до Трускавця. Їм би пасувало робити і дорогу в Доброгостові, бо мають тут на місці всю техніку.

– За 8 млн. грн. на трасі Стебник-Уличне багато не зробиш, принаймні там точно потрібно значно більше…

– До цього питання потрібно підходити не локально, а глобально. Нас зараз не має цікавити освоєння тих 8 млн. грн. з обласного бюджету. Тендер проведений на всю ділянку дороги Дрогобич-Довголука, а це сполучення Дрогобицького району з трасою Київ-Чоп. Вартість всього тендеру – 200 млн. грн. З них 8 млн. грн. з обласного бюджету, хоч насправді він і не мав це фінансувати. Це дорога державного значення місцевого користування, вона є на балансі Львівської ОДА. Це державна дорога, і Уряд має фінансувати її ремонт з Дорожнього державного фонду.

Ми маємо гарні приклади спільної роботи, коли співпраця міст та районів, співпраця різних гілок влади дає результат. Перший такий приклад спільної роботи, коли у Трускавці спільно з головою Сколівської районної ради Миколою Романишиним ми підготували текст звернення, який підписали депутати Львівської обласної ради, депутати Сколівської та Дрогобицької районних рад, міські голови, щоб з`єднати дорогою Східницю та Верхнє Синєвиднє. Це була перша ластівка, і наше звернення дало результат. Хто їздив зі Східниці на Урич чи далі в напрямку Сколього, той знає.

Наступним було звернення щодо ремонту дороги Пісочне-Східниця. Всі пам’ятають яким було дорожнє покриття в Меденичах, Криниці та далі по цій дорозі. Зараз там ідеальна дорога.

Тобто те, що зараз Президент та Уряд називають «Великим Будівництвом», народжувалося з наших спільних листів. Під спільними поданнями підписалися міські голови міст Дрогобиччини, депутати обласної та районних рад, і ми цю процедуру запустили. Ремонти доріг фінансувалися з Дорожнього державного фонду, з перевиконання митних платежів.

Тому у випадку дороги Дрогобич-Довголука правильно буде не лише відстояти тих 8 млн. грн., щоб їх використали для ремонту дороги в Доброгостові чи ще в Уличному, а добиватися реалізації всього проекту, на 200 млн. грн. Тому я особисто підготував проєкт звернення на ім`я голови Львівської ОДА Максима Козицького, щоб він відповідно звернувся до Кабінету міністрів України і Служби автомобільних доріг щодо передбачення коштів у повному об’ємі для цієї дороги.

І друге аналогічне наше спільне звернення по цьому питанні – до Прем`єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Я вірю, якщо ми будемо і далі тиснути це питання, то ми доб`ємося свого. Незалежно хто стане депутатом облради від нашого краю, незалежно кого оберуть наші мешканці, це питання треба лобіювати і надалі. Бо тільки так цю дорогу зроблять повністю – за два чи три роки.

– Яка програма мінімум на 2020 рік?

– Ремонт на суму 8 млн. грн. Не потрібно жити марними надіями та ілюзіями, що в цьому році цю дорогу зроблять повністю. Не потрібно нікого обманювати, бо це найгірше.

– Який саме відрізок робитимуть?

– Коли буде визначений переможець тендеру, то і сільським головам Доброгостова і Уличного, і депутатам обласної ради, і громадам сіл потрібно разом з підрядником та замовником визначити яку ділянку робити першочергово. Чи це буде дорога через ліс, чи на горбочку, чи ще десь. Це має бути ділянка дороги, яка стосуватиметься села Доброгостів, можливо Уличного.

– Дякую за роз’яснення.

Газета «Свобода»

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