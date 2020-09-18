Спортивна рибалка у Доброгостові – цікава локація для активного відпочинку

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Тут є рибалки? Якщо є, то напевне їм у першу чергу цікаво буде дізнатися про цю знакову для любителів риболовлі подію – змагання зі спортивної риболовлі кубок «Хата рибака», кубок друзів, що цими днями відбувся на Доброгостівському озері. А ті, хто до риболовлі байдужі, дізнаються про спортивну риболовлю як доволі азартний вид змагань, що змушує днювати та ночувати біля вудки, скуповувати оснащення та їхати Бог знає куди заради можливості побути в колі однодумців.

Про риболовлю і особливо її спортивну версію «спіймав – відпусти» знає чимало один із організаторів змагань, президент Дрогобицького карпового клубу Зеновій Фаб`як та його товариш, рибалка з міжнародним досвідом Тарас Фенчин. Разом вони вже котрий рік опікуються Доброгостівським водосховищем.

За час перебування на змаганнях вдалося дещо «зазирнути всередину» в роботу Дрогобицького карпового клубу, адже проведення змагань – певне підведення підсумків для людей, що в тій чи іншій мірі дотичні до цієї події. Турнір – це ніби узагальнення титанічної праці, що проведена за вісім років. Для цього треба «відмотати» трохи часу і повернутись на озеро, яким воно було і яким є тепер.

– Треба відмітити той факт, що держава,через органи, що здійснюють контроль за режимом СТРГ, проводить інспектування об’єкту. Тільки за останній період 2019-2020 років було проведено близько десятка, як планових, так і позапланових перевірок. Це і екологічна інспекція, і працівники рибоохоронного патруля, і фіскальні органи, а невиконання умов режиму СТР – це передумова до скасування цього режиму. Але можемо забігти трохи наперед і надати інсайдерську інформацію про те, що, враховуючи результати перевірок і роботу режиму СТРГ, розташованого на Доброгостівському водосховищі (р. Колодниця), нам погодили дозвільні документи на пролонгацію дії режиму. Для нашої рибацької спільноти це ніби відзнака,що свідчить про те, що наші зусилля не є марними, що ми рухаємось у правильному напрямку. До того ж проведення спортивних рибальських змагань серед для мешканців та дітей села виховує бережне відношення як до довкілля, так і до риби, – розповів Зеновій Фаб`як.

У приватній розмові засновники Дрогобицького карпового клубу переконують: увесь цей клопіт має на меті важливі речі, такі як збереження цієї неймовірної водойми для нащадків, розвиток культури рибальства та виховання покоління, яке вміє цінувати природні багатства свого краю. Крім того, усі заходи, організовані на водоймі у Доброгостові, неймовірно популяризують село, адже той, хто вже побував на змаганнях, неодмінно повертається сюди наступного разу і не важливо чи на риболовлю, чи на відпочинок.

Щороку кількість учасників зростає, цього разу їх було близько 50 осіб, які склали 10 команд. І це ще не межа, бо цього разу змагання мають статус товариських. У кожної команди своя локація – сектор, у великих команд їх декілька.

Щоб підтримати спортсменів, на змагання завітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

– Існуюча у Доброгостові база для спортивної риболовлі – цікава локація, яка розвиватиметься в рамках майбутньої ОТГ і від цього виграють усі. Гості курорту та трускавчани отримають можливість нестандартного активного відпочинку. Мешканці села – якісні дороги та розвиток інфраструктури. Цей турнір – це важлива подія, яка вже формує Трускавець як зону активного відпочинку, – поділився враженнями Андрій Кульчинський.

Візит очільника Трускавця направду свідчить про те, що керівник зацікавлений у розвитку та популяризації майбутньої Трускавецької громади. Тому й розмови з організаторами точилися навколо розвитку інфраструктури та будівництва шляхів, адже кожен із співрозмовників має свою мету: місто – зацікавити нового гостя якісним активним відпочинком, орендарі – розвинути клуб та вивести змагання на всеукраїнський чи міжнародний рівень.

Після розмови з організаторами йдемо оглядати трофеї. У засіках команди клубу – справжній велетень, майже 15-тикілограмовий короп. Особисто у мене потекла слина від такого красеня, коли уявила собі його на пательні. Однак рибалки запевнили: цей красень не для вилову, він для життя у цьому озері. І його відпустять. Ось тільки зважать і зроблять пару гарних фото з трофеєм.

Далі йдемо знайомитися з учасниками. Цього разу тут дві команди із Закарпаття (Свалява та Мукачево), по одній зі Львова та Хмельницького, інші – місцеві. Вони тут декілька днів, і за ці дні вже встигли виловити (сумарно) хто 20, а хто 30 кг риби. Учасники із Закарпаття, команда з Мукачевого «ІNOXКАРП», що у перекладі означає нержавіючий короп, у спортивній риболовлі вже профі. Були на міжнародних змаганнях за кордоном і не раз. Але Доброгостівське озеро вони відвідують навіть охочіше за румунські та угорські водойми, бо тут красиво і риболовля їм тут більше до душі. Разом із бувалими мукачівськими рибалками сюди уперше приїхав наймолодший учасник змагань Марко Іляш. Хлопцю лише 14, а він вже знає усе про спортивну риболовлю та особливості такого відпочинку. Ще одні гості із сусіднього сонячного Закарпаття – весела свалявська команда «SOLVA карп». Хлопці розповіли, що із задоволенням ходять сюди («ходити» закарпатською говіркою означає «відвідувати, приїжджати» – прим. ред.). Трофеєм задоволені і відзначатимуть улов запашним бограчем.

Під час розмови з командами оглядаємо спорядження і дивуємося: італійські вудки, англійські палатки, ящики з різними затравками, притравками, прикормами… голова йде обертом. Це все не дешеве задоволення і треба бути або справжнім профі, або ярим фанатом спорту, щоб витрачати кошти на увесь цей реманент. Але любителів спортивної рибалки, як виявилося, в Україні є чимало. Громадські організації, клуби, спілки. Їх в Україні налічується близько сотні. Учасники організовують рейтингові змагання і ось такі зустрічі друзів, мандрують за кордон, виховують молоде покоління, навчають базовим речам нових спілчан.

До візиту на змагання я не знала нічого про такий спорт, і про те, що є спеціальні водойми для спортивної рибалки, така як у Доброгостові, де усе облаштовано для цього виду спорту.

Тим часом у когось із команд зловився черговий трофей, у когось зварився бограч, в інших зарум’янився шашлик. Біля кожного намету вирує життя, а на озері навпаки – тиша, бо риба поховалася від полуденної спеки. Цікавлюся, як ці спортсмени ставляться до жінок під час змагань? Ті у відповідь віджартовуються: так само, як матроси до жінок на кораблі! Жінки тут якщо не зайві, то не дуже бажані. Хіба як гості. Увечері біля вогнища тут сувора чоловіча розмова, зранку ранній підйом. Словом, не жіноча це справа – спортивна риболовля. Цілком погоджуюся і покидаю їхнє містечко, бажаючи вдалого дня та перемоги у змаганнях.

До відома читачів: на вищезгаданій водоймі з 2012 року діє режим СТРГ (спеціальний товарний режим господарювання) – це дозвіл, що надає держава на користування водним плесом і біоресурсами, що населяють водойму, а також дає право на організацію та проведення спортивної і любительської рибалки. Основні завдання, мета і принципи, що закладені в режимі СТРГ, розроблені Інститутом рибного господарства, після проходження експертиз і погоджень у контролюючих органах. Дозвіл є також дорожньою картою водойми на період, погоджений цим режимом.

Галина Носова

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