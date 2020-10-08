Ремонт дороги Дрогобич-Довголука стартує завдяки особистому контролю голови ЛОДА

0 SHARES Share Tweet

7 жовтня Дрогобиччину з робочим візитом відвідав голова Львівської ОДА Максим Козицьким. В рамках візиту він відвідав село Доброгостів, де найближчим часом має розпочатися ремонт дороги Дрогобич-Довголука.

«Вже проведено процедуру закупівлі, перемогло дочірнє підприємство «Екранбуд». Наразі почнемо роботи від Стебника до Доброгостова. Ремонт автошляхів – один з наших пріоритетів. Добрі дороги – це не лише про зручність та безпеку, це і про туризм, і про економіку», – сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Депутат Львівської обласної ради від Трускавця Олександр Чебаненко переконаний, що тільки чітка позиція губернатора та його особистий контроль дозволять вирішити цю важливу для мешканців Доброгостова та навколишніх міст і сіл проблему.

«Я хочу подякувати Максиму Зіновійовичу Козицькому за те, що він підтримав мою ініціативу відремонтувати дорогу Дрогобич-Довголука ще в цьому році. Про те, що цю дорогу обов’язково треба робити, адже вона сполучає Трускавець та Дрогобич з міжнародним шосе Київ-Чоп, я говорив на сесії обласної ради ще в березні. Як член бюджетної комісії я домігся, аби були виділені 8 млн. грн. на ці потреби.

По дорозі Дрогобич-Довголука пройшов тендер, її робитиме стрийське підприємство «Екранбуд». Максим Зіновійович Козицький запевнив, що підрядник приступить до робіт найближчим часом, і це добре, адже поки погодні умови дозволяють, то дорогу треба зробити. А в подальшому будемо працювати над тим, щоб ремонт продовжився і в Уличному, і на території Стрийського району, щоб і Трускавець, і Стебник, і Дрогобич мали хороше сполучення з шосе Київ-Чоп, а мешканці сіл, через які проходить дорога Дрогобич-Довголука, могли швидко та безпечно добиратися на роботу в міста Дрогобиччини.

Ремонт дороги планують розпочати наступного тижня, з понеділка.

Також ми з Максимом Зіновійовичем Козицьким попрацювали над тим, щоб в цьому році було розпочато будівництво нової об`їзної дороги до Трускавця та Східниці (Т-14-02 Східниця-Пісочна), на це Уряд виділяє 250 млн. грн. Також буде проведено ремонт вул. Дрогобицької в м. Стебнику на суму 3,5 млн. грн. Мова про ремонт дороги від «Діброви» на Стебник», – сказав депутат Львівської обласної ради Олександр Чебаненко.

Зауважимо, що для Трускавця та Дрогобиччини дійсно дуже важливо, щоб інтереси краю представляли люди, які вміють не просто давати обіцянки, а виконувати їх, робити добро для людей, працювати на результат. У тому, що в найближчі дні стартують роботи з ремонту дороги в Доброгостові, є велика заслуга наших обласних депутатів, особливо Олександра Чебаненка, який зумів переконати голову облдержадміністрації, що ця дорога – один з наших пріоритетів.

Володимир Добрий

(Переглядів 1 , 13 переглядів сьогодні)