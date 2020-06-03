Олексій Балицький: «Власник «Полімінералу» порушує природоохоронні зобов’язання»

03.06.2020 | Filed under: Акценти, Новини

Власник «Полімінералу» був «другом» влади й не виконував природоохоронні зобов’язання.

Про це заявив депутат фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Олексій Балицький  2 червня 2020 року на сесії облради під час обговорення питання про обвал карстових порід на Стебницькому гірничо-хімічному підприємстві «Полімінерал».

«Власник «Полімінералу» ніколи не планував займатися виробництвом на цьому підприємстві – його купили з метою перепродажу. Була чітка схема, яка дозволила уникнути виконання природоохоронних зобов’язань. Справи зависли в судах, які тягнуться роками. Іншого виходу, як завершити процес «мокрої консервації» я не бачу. Як відомо, 14 млн кубометрів розсолів уже вже закачано, залишилося закачати ще незначну кількість. І це треба завершити.

Чому все так сталося? Тому що власник завжди був у добрих стосунках із владою. За попередньої влади ніхто його не рухав, бо він був «другом влади». «Другом», який наробив нам стільки біди», – наголосив Олексій Балицький.

Пресслужба ЛОО «ВО «Свобода»

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