Стебник запрошує на Великий Різдвяний фестиваль

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14 січня у місті Стебник в мікрорайоні Забівка відбудеться Великий Різдвяний фестиваль «Різдвяна феєрія на Забівці». Організаторами виступила ініціативна група «Забівка 18», яка уже понад рік намагається привернути увагу громадськості до проблем мікрорайону та єдиної школи на її території.

Насправді 2019 рік для школи №18 став історичним та переломним, оскільки нарешті вдалося припинити серію утисків, яких зазнавала школа протягом останніх років від чиновників з сусіднього міста Дрогобич (якому підпорядковується наразі Стебник). Постійні намагання закрити або понизити статус школи породжують напругу, нерозуміння і несприйняття як навчального персоналу, так і мешканців мікрорайону загалом. Улітку 2019 року завдяки згуртованості небайдужих вдалося відстояти право школи на розвиток і право мешканців мікрорайону на якісну та комфортну освіту. Цьому власне також сприяв фестиваль «Забівка-Фест» як форма культурного протесту. Сьогодні школа №18 одна з перших в Україні та перша в регіоні пройшла реформу децентралізації і вперше за багато років вийшла на стабільне фінансування та стала самостійним розпорядником коштів. І ця історія продемонструвала ще одну системну проблему міста, яку необхідно негайно вирішувати – статус «міста міського підпорядкування».

На початку 2020 року ініціативна група «Забівка 18» ставить перед собою глобальніші завдання, а саме привернути увагу до статусу міста Стебника та подібних населених пунктів в регіоні. Місто міського підпорядкування – формат, який на десятиліття позбавив права мешканців міста на розвиток та комфортне життя. Вирішення проблем стебничан з точки зору доцільності влади Дрогобича призвели до напружень та проблем у багатьох сферах життя міста, на прикладі ситуації, яка склалася довкола школи №18. Отож Великий Різдвяний фестиваль «Різдвяна феєрія на Забівці» – це також спроба привернути увагу громадськості до аномального статусу «міст у місті» (яких у Львівській області є декілька) та проблем, які породжені таким статусом, а також пропагувати варіанти вирішення цієї деструктивної ситуації. На глибоке переконання учасників ініціативної групи «Забівка 18», як і більшості мешканців міста, сучасна адміністративно-територіальна реформа дає ефективний інструментарій для вирішення даної проблематики. І це зокрема створення окремої об’єднаної територіальної громади довкола 20-тисячного міста Стебник. На думку більшості жителів Стебника, місто історично і економічно має право стати самостійною територіальною одиницею і вирішувати власні проблеми всередині громади. Альтернативних шляхів просто не існує.

За словами представників ініціативної групи «Забівка 18», формат Великого Різдвяного фестивалю обрано не випадково, оскільки саме так організатори та учасники демонструють свою прихильність до збереження народних традицій, а також міських традицій, які уже уклалися протягом років у Стебнику.

Отож 14 січня на різдвяній сцені буде представлено культурну підтримку від багатьох виконавців та колективів, які будуть представляти Трускавець, Дрогобич, Самбір, Львів і, звісно, місцеву культуру. В програмі колядки різдвяні пісні і беззаперечно традиційний Вертеп. Початок о 16.00.

Віра Бобик

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