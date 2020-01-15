Великий Різдвяний фестиваль на Забівці: лупайте сю скалу…

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А той другий празник – святого Василя… Так співається у колядці. І саме на «той другий празник» 14 січня, коли українці відзначають потрійне свято Старого Нового Року, святого Василія Великого та Обрізання Господнього, в мікрорайоні Забівка міста Стебника на території СЗШ №18 пройшов Великий Різдвяний фестиваль.

Фестиваль повністю виправдав свою назву «Різдвяна феєрія на Забівці», адже свято вдалося, було феєричним, а його завершення супроводили феєрверки в нічному небі над Забівкою.

Забівка – один з мікрорайонів Стебника, з так званої «сільської» частини міста, на відміну, для прикладу, від багатоповерхівок «Стройки» чи «Куби». Тут живуть корінні стебничани, яким не байдужа доля їхнього міста і які стараються внести хоча б якесь різноманіття у однотонність та буденність життя. Одним з таких яскравих стебничан-забівчан, кому не однаково що буде далі зі Стебником, є талановитий композитор та співак Ярослав Баран (творче псевдо Я-Рек). Разом з ініціативною групою «Забівка 18» та просто небайдужими людьми, зокрема Вірою Бобик, Михайлом Кішком, Іваном Асафатом, Теодором Остапенком, Юрієм Середницьким, Романом Бойком, Павлом Пасічником, Богданом Луцаком, кредитною спілкою «Бойківщина» та іншими однодумцями Ярослав взявся за пробудження мікрорайону, за що йому честь і хвала. І, звісно ж, честь та хвала всім, хто готовий вкладати свої таланти, вміння, знання, кошти, час та інші ресурси у розвиток рідної території – незалежно чи це стебницька Забівка, чи Трускавець, чи Дрогобич, чи інший населений пункт або ж його частинка.

Феєричний Різдвяний фестиваль на Забівці тривав три з половиною години. Лунала коляда – бо як інакше у цей святковий час? Співала «Стебничаночка», і їхні дзвінки голоси луною відбивалися не лише по Забівці, а по всьому Стебнику – від границі з Доброгостовим аж до Колпця, від Скренту та границі з Болехівцями аж до Сільця. Співав Я-Рек, і не лише співав, а й вміло вів вечір. Віншували малі забівчани, причому впевнено, голосно, і виголошували такі довгі вінчівки, що не кожний дорослий потрафить. Були гості з інших міст, зокрема Стрия. Ліричні хіти виконував Заслужений артист України Володимир Коциловський. Ну а «цвяхом» програми став трускавчанин Віктор Винник (гурт «Мері»), хороший товариш Ярослава Барана. Виявляється, Віктор теж дотичний до Стебника, адже своє шкільне життя розпочинав саме в цьому місті, у стінах сьомої школи.

Віктор Винник попросив людей підійти ближче до символічної сцени на сходах школи. І коли він почав співати «Ромео», «Теплий дощ валит по стрісі», «Мерідіани», «Кісс на біс» та інші хіти, то публіка просто шаленіла. Стебничани люблять радіти безпосередньо, щиро, можуть і затанцювати під час виконання пісень. Знаючи цю вдачу стебничан, які не один раз на День Незалежності витанцьовували під Народним домом під музику від Кубика, Віктор Винник під час виконання однієї з пісень запросив до танцю одну з чарівних стебничаночок. І так вони кружляли у вальсі у супроводі блимаючих ліхтариків та шалених аплодисментів забівчан.

Звісно ж, Віктор Винник виконав і свою відому пісню «Падала зоря», присвячену всім загиблим захисникам України. А «на коня», тобто на біс він заспівав мотиваційно-патріотичну «Я з України», після чого гості «Різдвяної феєрії на Забівці» спільно заколядували та подивилися на чудовий феєрверк.

Мета фестивалю на Забівці – не лише урізноманітнити життя мешканців території, але й привернути увагу громадськості до проблем мікрорайону та єдиної школи на її території. В ініціативній групі «Забівка 18» не приховують того факту, що чимало новітніх проблем Стебника (і невирішування задавнених) причиною мають статус міста-матрьошки. Стебник давно треба було від`єднати від Дрогобича, щоб мати можливість розпочати самостійне вільне плавання.

Соснівка та Східниця, котрі також добре знають, що таке бути в статусі «матрьошок», змогли пролобіювати своє «звільнення» з-під влади Червонограда та Борислава. Так, Східниця в Перспективному плані стане центром окремої гірської ОТГ. А от Стебник, на жаль, ніяк не може позбутися опіки «старшого брата» і надалі залишається «містом міського підпорядкування».

Але все ж теми політики та адмінреформи не були головними на фестивалі. Час Різдва, дух Різдва, коляда та радість від народження Сина Божого були визначальними на Великому Різдвяному фестивалі на Забівці.

Відсвяткувавши Василя гучно, Забівка, як і вся Україна, готується до останнього з тріади великих зимових свят – Йордану. І вже після всіх свят можна буде засукати рукави та й братися до приземленіших справ, зокрема до боротьби за незалежність Стебника від Дрогобича. Адже надія вмирає останньою. А скалу сю лупати треба обов’язково…

Володимир Добрий

P.S. Відеофрагмент фестивалю – за цим посиланням.

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