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4 січня у місті Стебник Львівської області відбувся Великий Різдвяний фестиваль «Різдвяна феєрія на Забівці». Дійство відбувалося у мікрорайоні Забівка на території школи №18. Організаторами музичного свята вже вдруге на цій локації виступила ініціативна група «Забівка 18». І якщо першого разу (Фестиваль «Забівка-Фест») учасники групи ставили собі за мету привернути увагу до проблем єдиної в мікрорайоні школи, то цього разу серед пріоритетів групи проблеми міста. Зокрема мета даної події – привернути увагу до проблем міст, які досі перебувають у статусі «місто в місті» або «місто-матрьошка». Такий аномальний статус породжує дуже багато проблем, які перекреслюють право населених пунктів на розвиток та комфортне життя.

На думку учасників групи, сучасна адміністративно-територіальна реформа володіє повним інструментарієм, щоб вирішити дані проблеми раз і назавжди. У випадку з містом Стебник рішення лишень одне – ставати центром об’єднаної територіальної громади, в крайньому випадку самостійною територіальною одиницею, що дасть змогу вирішувати внутрішні проблеми всередині громади, а не ззовні з урахуванням доцільності іншого міста.

Фестиваль розпочався з урочистої частини, під час якої виступили офіційні особи міста Стебника. Зокрема, міський голова Петро Старосольський висловив повну підтримку організаторам фестивалю і висловив сподівання, що наступного разу будемо таки зустрічатися у місті Стебник, яке буде повноцінним учасником адміністративно-територіального устрою країни. До присутніх зі словами привітання звернувся парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці – отець Михайло Бучинський. Також свою позицію висловили учасники ініціативної групи «Забівка 18» – Михайло Кішко, Іван Асафат та Віра Бобик.

За словами режисера фестивалю співака Я-Река, організатори намагалися максимально передати магію Різдва і віри у щось світле та яскраве, тож невипадково час проведення було перенесено на вечірню пору. «У грі темряви і світла якнайкраще можна відчути цінність таких світлих моментів, до яких прагне громада і місто».

Розпочали концертну програму учні 3-х класів тієї ж школи, за долю якої ще не так давно боровся мікрорайон. Вони презентували повноцінну різдвяну програму з вертепом та колядками.

Згодом на імпровізованій сцені почали з’являтися професійні колективи. Зокрема з Дрогобича навідалась відомий бард, волонтер та композитор Лілія Кобільник, яка спільно з гуртом «Різдвяні дзвони» виконала акапельно декілька колядок.

Далі були гості зі Львова: учасники Зразкового інтегрованого театру естрадної пісні «Дитячі мрії» подарували глядачам букет сучасних колядок. Їхнє енергійне виконання запам’яталося стебничанам надовго.

На виступ вокального ансамблю «Стебничаночка» глядачі очікували з нетерпінням, оскільки рідний для міста колектив серед місцевих мешканців знаний і популярний.

Також у цей вечір перед учасниками фестивалю виступили співаки Я-Рек та Заслужений артист України Володимир Коциловський.

Завершував фестиваль феєричний виступ Віктора Винника (група «МЕРІ»).

В пізню вечірню пору крапку для фестивалю поставив святковий феєрверк.

На фото: 1) урочиста частина: виступ керівників міста, представників духовенства та учасників ініціативної групи “Забівка 18”, 2) вертеп від учнів місцевої школи мікрорайону Забівка, 3) виступ Лілії Кобільник та гурту “Різдвяні дзвони” (м. Дрогобич), 4) виступ Зразкового інтегрованого театру естрадної пісні «Дитячі мрії» (м. Львів), 5) виступ вокального ансамблю “Стебничаночка”, 6) виступ співака Я-Река, 7) виступ Заслуженого артиста України Володимира Коциловського, 8) виступ лідера групи «МЕРІ» Віктора Винника.

Ярослав Баран, фото Миколи Козлова

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