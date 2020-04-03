Оперативна інформація на 03.04.2020 р.

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Станом на 11 год. ранку 3 квітня в Україні підтверджено 942 випадки захворювань на коронавірусну хворобу, в тому числі 19 осіб вилікувалось, 23 померло.

У Львівській області зафіксовано 13 випадків захворювань на COVID-19. У Трускавці і на Дрогобиччині загалом таких хворих не виявлено з початку пандемії. 2 квітня до Трускавецької міської лікарні було всього лише 1 звернення з ГРЗ і 1 з гострим бронхітом.

Сьогодні у Трускавці продовжиться проведення тестів на виявлення коронавірусу серед прибулих з-за кордону. Таких осіб є 34, 20 тестувань зроблено, всі вони дали негативний результат (коронавірус не підтвердився).

Вже кілька днів триває дезінфекційна обробка житлових будинків міста. Вчора, 2 квітня, дезобробку проводили на вулиці Мазепи (24, 26, 28, 30, 32, 34), Роксолани (16), Крушельницької (8), Стуса (3, 5, 7, 9, 11). Сьогодні та в наступні дні робота в цьому напрямку буде продовжена.

Зважаючи на тривалий карантин, у Трускавці різко скоротилися доходи до бюджету, тож міська влада провела ряд заходів щодо зменшення видатків. Зокрема це стосується оплати праці працівників виконкому (довготривалі відпустки за власний рахунок та інші заходи), економного використання енергоносіїв (газ, електрика, опалення), капітальних видатків та комунальних підприємств. Проте жодним чином не зменшено видатки на медицину, соціальний напрям.

З метою послаблення негативних наслідків карантину для курорту, задля відновлення належного сполучення з курортом і здійснення інших кроків для підтримки туристичної та санаторно-курортної галузей держави до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. та Прем`єр-міністра України Шмигаля Д. А. підготовлено відповідне звернення, текст якого буде оприлюднено окремо.

Трускавецька міська рада просить мешканців міста дослухатися до рекомендацій лікарів та дотримуватися таких протиепідемічних заходів:

– просимо всіх без гострої необхідності не виходити з будинків і квартир,

– у разі потреби вийти на вулицю уникайте скупчення людей,

– в магазинах та інших приміщеннях, де перебувають інші люди, одягайте захисні маски,

– закликаємо вжити заходів, щоб Ваші близькі літнього віку залишалися вдома та були забезпечені всім необхідним,

– часто мийте руки з милом упродовж 20-30 секунд,

– антисептик, яким користуєтесь має бути з вмістом спирту не менше 60-80%,

– не торкайтесь обличчя, очей, носа та рота,

– уникайте контакту з людьми із симптомами грипу та застуди,

– дотримуйтесь мінімальної дистанції – 1,5 метра,

– термічно обробляйте продукти,

– провітрюйте та зволожуйте приміщення, у якому перебуваєте.

– при проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря телефоном,

– просимо зберігати спокій, дотримуватись умов загальнонаціонального карантину та довіряти тільки офіційним джерелам інформації,

Запам’ятайте: Ваше відповідальне ставлення до виконання всіх карантинних заходів допоможе зберегти Ваше життя і здоров’я та врятувати здоров’я та життя оточуючих.

Введені обмежувальні заходи матимуть ефект, якщо ми поставимось до них свідомо та відповідально. Від цього залежить здоров’я та безпека кожного.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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