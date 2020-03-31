Оперативна інформація на 31.03.2020

31.03.2020 | Filed under: Новини

У Трускавці проводиться обробка деззасобами під‘їздів житлових будинків. До процедури залучені сили міського відділу ДСНС та ДПРЧ-7. Дезінфекційні засоби придбано з розрахунку на 5 тонн робочої рідини. Окрім того закуплено захисні костюми і розпилювачі для ДСНС.

Також інформуємо, що в місті-курорті сформовано медичну бригаду, яка в супроводі поліції об‘їде всіх прибулих у березні з-за кордону трускавчан-заробітчан. Сформований список з 27 людей, які приїхали в Трускавець менше 2 тижнів тому, він уточнюється та оновлюється.

Станом на 31..03.2020 р. у Трускавці хворих на коронавірусну інфекцію чи осіб з підозрою на неї не виявлено.

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