Оперативна інформація на 31.03.2020

0 SHARES Share Tweet

У Трускавці проводиться обробка деззасобами під‘їздів житлових будинків. До процедури залучені сили міського відділу ДСНС та ДПРЧ-7. Дезінфекційні засоби придбано з розрахунку на 5 тонн робочої рідини. Окрім того закуплено захисні костюми і розпилювачі для ДСНС.

Також інформуємо, що в місті-курорті сформовано медичну бригаду, яка в супроводі поліції об‘їде всіх прибулих у березні з-за кордону трускавчан-заробітчан. Сформований список з 27 людей, які приїхали в Трускавець менше 2 тижнів тому, він уточнюється та оновлюється.

Станом на 31..03.2020 р. у Трускавці хворих на коронавірусну інфекцію чи осіб з підозрою на неї не виявлено.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)