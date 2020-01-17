Орест Саламаха вимагає справедливого розподілу коштів ДФРР у Львівській області

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«Ні» піару за державний рахунок! Напередодні під час брифінгу у Верховній Раді народні депутати від фракції «Слуга народу» Ростислав Тістик та Орест Саламаха заявили про нерівномірний та непрозорий процес розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку відповідною комісією на Львівщині.

Нардепи запевняють: перелік відібраних по конкурсу проектів формується таким чином, що найбільше коштів уже шостий рік отримують Пустомитівський, Самбірський, Городоцький, Мостиський райони, які є виборчими округами Ярослава Дубневича, чинного народного депутата, а також його брата, екс-нардепа Богдана Дубневича.

За словами Ростислава Тістика, обласна комісія з розподілу коштів ДФРР найближчим часом збирається розподілити 360 млн грн на реалізацію державних інвестиційних проектів. І ці чотири так звані «пріоритетних» райони в цьому році можуть отримати майже половину від усієї суми, яка передбачена для області. При цьому інші райони області, окрім міста Львів, будуть профінансовані на рівні 1-4 % від загальної суми.

«Головна мета державного фонду регіонального розвитку – це пришвидшення соціального-економічного розвитку всіх регіонів та районів! А не вибраних, на догоду окремим особам, які за державний кошт фактично роблять собі піар. А школи, садки чи сучасні належно обладнані лікарні в Сколівському, Турківському, Радехівському чи в будь-якому іншому районі нашої області такі ж потрібні, як і в Пустомитівському, Самбірському, Городоцькому і Мостиському районах», – каже Ростислав Тістик.

Нардеп зазначив, що сьогодні вирішальна роль в обласній комісії, яка затверджує перелік об’єктів, належить представникам БПП та людям, наближеним до братів Дубневичів.

«Минулими роками ця комісія, розподіляючи кошти ДФРР, збиралася мало не підпільно, приймала рішення без участі громадськості, без дискусії, без хоча б натяку на спробу подбати про цілу область, а не окремі її території. Тому звертаюся до Міністерства розвитку громад і територій України щодо необхідності вироблення комплексного підходу до розвитку громад, який би гармонізував розподіл коштів», – зазначив він.

Нардепи переконані, що фінансування точкових проектів не сприяє цілісному соціально-економічному розвитку Львівщини. Тому закликають комісію у Львові до справедливого розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2020 рік.

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