У трускавецькому осередку партії «Батьківщина» – новий голова

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На засіданні розширеного бюро Львівської обласної партійної організації “ВО “Батьківщина” було призначено в.о. голови Трускавецької міської партійної організації. Про це інформує пресслужба парторганізації. Виконуючим обов’язки голови трускавецької «Батьківщини» став завідувач лікувально-діагностичного центру ГКК “Карпати” Ярослав Грицак. Про причини чому попередній довголітній голова трускавецької «Батьківщини» Руслан Крамар залишив свій пост не повідомляється.

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