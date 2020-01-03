У трускавецькому осередку партії «Батьківщина» – новий голова

На засіданні розширеного бюро Львівської обласної партійної організації “ВО “Батьківщина” було призначено в.о. голови Трускавецької міської партійної організації. Про це інформує пресслужба парторганізації. Виконуючим обов’язки голови трускавецької «Батьківщини» став завідувач лікувально-діагностичного центру ГКК “Карпати” Ярослав Грицак. Про причини чому попередній довголітній голова трускавецької «Батьківщини» Руслан Крамар залишив свій пост не повідомляється.
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Tags: Батьківщина ВО, політика
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