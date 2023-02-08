Пам`яті Євгена Бродзінського…

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Сьогодні минає 5 років, відколи зупинилося серце великого патріота України, трускавчанина, громадського діяча, координатора Громадянської мережі «Опора» в м. Трускавець, учасника Помаранчевої Революції та Революції Гідності, співзасновника газети «Територія слова», лауреата Премії імені отця Олекси Пристая, щирої та справедливої людини – Євгена Бродзінського.

Кожен, хто знав Женю, міг би розказати чимало історій про цю непересічну особистість. Мав аналітичний талант, був безпосереднім та наполегливим у досягненні мети, ніколи не йшов на компроміси з совістю чи правдою. Був небагатослівним, але кожне його слово було влучним, відточеним, на своєму місці. В Інтернет-просторі, а саме на сайті «Трускавецький вісник» зберігаються його публікації на суспільно-політичну тематику. Ось деякі з них:

– перше велике інтерв’ю «Трускавець: від «Пори» до «Опори», 2009 р.: https://protruskavets.org.ua/statti/st92_9_1.html та https://www.turportal.org.ua/visnyk/n118.htm

– стаття «В місті, в якому я живу, процвітає політична проституція», 2012 р.: https://protruskavets.org.ua/v-misti-v-yakomu-ya-zhyvu-protsvitaje-politychna-prostytutsiya/

– стаття «ВІН більше не буде мером!», 2012 р.: https://protruskavets.org.ua/vin-bilshe-ne-bude-merom/

– стаття «Точка неповернення», 2013 р.: https://protruskavets.org.ua/tochka-nepovernennya-2/

– передмова до статті Володимира Бродзінського «У війни не жіноче обличчя, і не людське» (про звірства радянських солдатів у Німеччині), 2013 р.: https://protruskavets.org.ua/u-vijny-ne-zhinoche-oblychchya-i-ne-lyudske/

– стаття «Баба Маня, або Сплюнь через ліве плече», 2013 р.: https://protruskavets.org.ua/baba-manya-abo-splyun-cherez-live-pleche/

– стаття «Від баби Мані до Європи», 2013 р.: https://protruskavets.org.ua/vid-baby-mani-do-evropy/

– стаття «За нами – Майдан!», 11.02.2014 р.: https://protruskavets.org.ua/za-namy-majdan/

– стаття «Хатят лі русскіє вайни?», 2014 р.: https://protruskavets.org.ua/hotyat-ly-russkye-vojnyi/

– стаття «Це – війна!», 2014 р.: https://protruskavets.org.ua/tse-vijna/

– інтерв’ю на актуальну політичну тематику в м. Трускавці, вересень 2015 р.: https://protruskavets.org.ua/evhen-brodzinskyj-truskavets-tse-nashe-misto-a-ne-tyh-hto-sohodni-dorvavsya-do-koryta/

– підбірка цитат «Прощай, немита росіє», 2016 р.: https://protruskavets.org.ua/proschaj-nemyitaya-rossyya/

– стаття «Почни з себе», 2017 р.: https://protruskavets.org.ua/pochny-z-sebe/

– стаття «Вічний сусід і вічний ворог», 2017 р.: https://protruskavets.org.ua/vichnyj-susid-i-vichnyj-voroh/

– стаття «Чемодан, вокзал, Росія», 2017 р/: https://protruskavets.org.ua/chemodan-vokzal-rosiya-2/

Його відхід до Вічності 8 лютого 2018 р. став несподіванкою, адже буквально згас за декілька тижнів. Міг ще так багато зробити, написати, порадити, але невблаганна смерть забрала його з-поміж нас.

Спи спокійно, Євгене! Ти назавжди залишаєшся у нашій пам`яті. Царство Небесне!

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

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