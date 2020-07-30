Перші плоди «Маминого саду»

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Восени 2018 року у Трускавці на території курортного парку в честь загиблих воїнів АТО було закладено фруктовий сад. Тоді наш курорт став 101 українським містом, котре долучилося до акції «Мамина весна». Ініціаторами закладення саду в Трускавці стали ГО «Культурно-спортивне об`єднання інвалідів «Мамина весна» (очолює Олександр Іськов), трускавчани-АТОвці, родичі загиблих воїнів АТО та міська влада курорту, зокрема секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко.

Деревця висадили біля стежини, котра веде курортним парком в напрямку санаторію «Молдова» та прилеглих до нього. Тоді ж, в листопаді 2018-го, було освячено і пам’ятний камінь в честь загиблих воїнів-трускавчан. У травні 2019-го сад досадили новими деревами. У вересні 2019-го у скверику, який в народі охрестили «Маминим садом», появилися і окремі пам’ятники загиблим трускавчанам-воїнам Андрієві Шіхтові, Сергієві Шевчукові, Ігореві Дідачу та Артурові Гуликові. В жовтні 2019-го відбулося урочисте освячення цих пам’ятників. А тепер, влітку 2020-го, дерева дали свої перші плоди – на гіллі дозрівають, наливаються соком яблучка.

«Ідея «Маминого саду» – моя ідея, я давно її виношувала. Білий цвіт яблуні – це символ невинності, миру, а в нашому випадку ще й миру в Україні. Матері та дружини наших воїнів без вагань підтримали цю ідею, і ми висадили саджанці дерев. Вважаю, що це гідне місце вшанування наших воїнів-Героїв. Ми доглядаємо цей куточок пам`яті, в «Маминому саду» покошено, планується замощення доріжок у парку – сподіваюся що попри кризу кошти на це все-таки вдасться віднайти. Мені було дуже приємно побачити, що цьогоріч яблуні дали свої перші плоди. Молоді, ще зелені яблучка немов свідчать, що жертва наших хлопців не була марною. Посаджене в землю зерно, в тому числі насінина яблуні, відмирає, щоб дати нове життя, новий пагін, нове дерево, яке виростає і дає багатократні плоди. Тож яблуневий сад «Мамина весна» є даниною пам`яті тим, хто захищав нас і поклав своє життя за Україну», – каже секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко.

Вічная пам`ять нашим загиблим воїнам! Нехай сад «Мамина весна» плодоносить і нагадує всім про подвиг Героїв-трускавчан!

Пресслужба Трускавецької міської ради

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