У Трускавці пожежники врятували від знищення вогнем 4 гаражі та автомобіль

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Сьогодні, 29 березня, о 04:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м.Трускавець на вул. Стебницькій, в цегляному двоповерховому гаражі, розміром 5×5м. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

До місця події було направлено вогнеборців 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу частина даху будівлі була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні гаражі. Надзвичайники приступили до робіт з ліквідації пожежі. О 05:12 пожежу локалізовано та о 05:33 ліквідовано.

Вогнем пошкоджено дах на площі 17 кв.м, та на площі 8 кв.м в прибудованому цегляному двоповерховому гаражі, розміром 5×5 м. Також пошкоджено лакофарбове покриття лівого крила, капот та лобове скло автомобіля «Citroen». Врятовано:4 гаража та автомобіль.

До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу. Травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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