Підприємці з розумінням поставилися до «карантину вихідного дня»

16.11.2020 | Filed under: Новини

За минулий тиждень Трускавецьким відділенням поліції було зареєстровано 79 заяв і повідомлень від громадян, з яких 11 носили кримінальний характер. Про це сьогодні, 16 листопада, на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив заступник начальника Трускавецького відділення поліції Роман Хомик.

Працівниками поліції виявлено та припинено 87 порушень правил дорожнього руху та 6 порушень карантинних заходів. На вихідних було зафіксовано лише одне порушення карантину. Як зазначив представник поліції, підприємці Трускавця з розумінням поставилися до запровадження нових карантинних норм на вихідні, і практично всі суб’єкти господарювання крім продуктових магазинів та аптек були закриті.

Жорсткі дотримання карантинних заходів дають свій позитивний результат – у Трускавці ситуація з ковідом стабільніша та краща, ніж в цілому по регіоні, області та Україні. Як повідомив на нараді головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня» Ігор Стасик, за минулий тиждень на коронавірус захворіло 5 трускавчан. Всього хворих на COVID-19 у місті-курорті 74 особи, в тому числі 1 дитина та 73 дорослих. 66 хворих лікуються амбулаторно (вдома), 8 – стаціонарно (у лікарні).

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