Платниками Трускавецької ДПІ  сплачено 139,6 млн. гривень ЄСВ та майже 120 млн. гривень ПДФО

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У Дрогобицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області підбили підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб за дев`ять місяців 2019 року.

З початку року від платників, які перебувають на обліку у Трускавецькій державній податковій інспекції Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області (далі – Трускавецька ДПІ), надійшло 139,6 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 18,5 відсотків або 21,8 млн. гривень більше відповідного періоду минулого року.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За дев’ять місяців 2019 року платники Трускавецької ДПІ перерахували 119,5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 89,6 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету, а 29,9 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.

Відтак, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Трускавецької ДПІ сплачено на 17,2 мільйонів гривень ПДФО більше.

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області

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