Почастішали випадки телефонного шахрайства

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Незважаючи на роз`яснювальну роботу поліції та засобів масової інформації все одно чимала кількість осіб потрапляють на гачок так званих «телефонних шахраїв». Про це 15 жовтня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу ГУ НП у Львівській області Максим Гук. Він та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський звернулися до представників всіх мас-медіа з проханням посилити роз`яснювальну роботу в цьому напрямку.

Трускавецьке відділення поліції попереджує трускавчан про діяльність шахраїв на території м. Трускавця. Ці особи, зловживаючи довірою, діють таким чином: в телефонному режимі представляються працівниками поліції або інших правоохоронних органів і повідомлять громадян, про те, що їхні родичі (діти, внуки), інші близькі попали в біду (вчинили правопорушення, скоїли ДТП і т.п.) та для негайного «вирішення» цієї проблеми пропонують сплатити грошові кошти (в народі взятка, хабар). Сама ж передача коштів відбувається за посередництвом таксиста, який зазвичай ні про що не здогадується.

Шахраї діють організовано, та перед визначенням жертви детально її вивчають. Найчастіше потерпілими являються особи похилого віку.

Просимо не вестися на подібний обман, та обов’язково перевіряти достовірність інформації перед тим, як вчиняти якісь дії. Зловмисники розраховують на своєрідний психологічний вплив, раптовість та неспроможність похилого контингенту адекватно оцінити ситуацію.

У разі надходження до Вас такого дзвінка або повідомлення, негайно звертайтеся до відділення поліції (тел. 102), або до свого дільничного інспектора.

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