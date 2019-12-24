Понад 600 мільйонів гривень податків, зборів та єдиного внеску сплатили до бюджету платники Трускавецької ДПІ

24.12.2019 | Filed under: Новини

За січень – листопад 2019 року платниками податків Трускавецької ДПІ до Зведеного бюджету сплачено 416,3 млн. гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року сума надходжень збільшилась на 42,9 млн. гривень. Про це інформує Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області.

До Державного бюджету протягом січня – листопада 2019 року перераховано 220,6 млн. гривень, в тому числі – податку на додану вартість – 154,8 млн. грн, податку на прибуток – 11,8 млн. грн, податку на доходи фізичних осіб – 36,8 млн. гривень.

До місцевого бюджету впродовж січня – листопада 2019 року мобілізовано надходжень у сумі 195,7 млн. гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року це більше на 16,8 млн. грн. Основними джерелами наповнення місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 110,4 млн. грн, плата за землю – 31,1 млн. грн, єдиний податок – 24,4 млн. грн, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 13,3 млн. гривень.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування забезпечено в сумі 171,8 млн. грн, у порівнянні з надходженнями аналогічного періоду минулого року показник збільшено на 145,9 млн. гривень.

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