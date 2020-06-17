Права та обов’язки членів фермерського господарства

17.06.2020 | Filed under: Публікації

Сьогодення вимагає, щоб свої права та обов’язки знав кожен громадянин нашої держави. Немає винятків і для фермерів: для них теж передбачені  певні права та обов’язки. Вони прописані у Законі України «Про фермерське господарство». Конкретніше про це говоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин. 

– Пані Маріє, скажіть будь ласка, які права є у членів фермерського господарства?

– Статтею 14 Закону України «Про фермерське господарство» визначено перелік прав, які має фермерське господарство та його члени. Це такі права:

– продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

– самостійно господарювати на землі;

– власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

– на відшкодування збитків;

– споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;

– реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;

– інші права.

А статтею 18 цього ж Закону передбачено, що фермерське господарство може використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф), лісові угіддя, водні об’єкти та прісні підземні води, що знаходяться на земельній ділянці

– Чи можуть бути поновлені права власників земельних ділянок?

– Так, звичайно, порушені права власників земельних ділянок можуть бути поновлені у встановленому законом порядку, у тому числі шляхом звернення до суду.

– Чи можуть члени фермерського господарства будувати житлові будинки на земельних ділянках, які належать їм на праві власності?

– Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на земельних ділянках, які належать йому чи його членам на праві власності. Причому, здійснюється це у встановленому законом порядку відповідно до затвердженої документації із землеустрою та містобудівної документації. Зазначу, що будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд на орендованій земельній ділянці фермерське господарство погоджує з орендодавцем-власником земельної ділянки.

– Розкажіть про обов’язки фермерського господарства та його членів.

– Фермерські господарства, які у власності мають земельні ділянки, котрі надані їм для ведення фермерського господарства відповідно, зобов’язані:

– забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

–  додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

– сплачувати податки та збори;

– не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

– не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

– надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

– дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;

– дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;

– зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

А також зауважую, що на землях фермерських господарств особи мають право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на земельних ділянках, які належать фермерським господарствам на праві власності або праві оренди. Вони також  можуть розміщувати намети і проживати в них, розводити багаття, здійснювати інші дії, що дозволяються за згодою їх власників, крім випадків встановлення за рішенням суду земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді.

– Не менш цікавим є питання доступу власників об’єктів ліній електропередач. Яким чином урегульований цей доступ?

– Юридичні особи – власники об’єктів (газо-, нафтопроводів, ліній електропередач, зв’язку), які проходять через земельні ділянки фермерських господарств, мають право доступу до таких об’єктів на підставі угоди, котра укладена з відповідним фермерським господарством, відповідно до затвердженої документації із землеустрою або встановленого земельного сервітуту.

***

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання:  правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши:  тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351    (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail:  stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви