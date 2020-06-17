Права та обов’язки членів фермерського господарства

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Сьогодення вимагає, щоб свої права та обов’язки знав кожен громадянин нашої держави. Немає винятків і для фермерів: для них теж передбачені певні права та обов’язки. Вони прописані у Законі України «Про фермерське господарство». Конкретніше про це говоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин.

– Пані Маріє, скажіть будь ласка, які права є у членів фермерського господарства?

– Статтею 14 Закону України «Про фермерське господарство» визначено перелік прав, які має фермерське господарство та його члени. Це такі права:

– продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

– самостійно господарювати на землі;

– власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

– на відшкодування збитків;

– споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;

– реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;

– інші права.

А статтею 18 цього ж Закону передбачено, що фермерське господарство може використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф), лісові угіддя, водні об’єкти та прісні підземні води, що знаходяться на земельній ділянці

– Чи можуть бути поновлені права власників земельних ділянок?

– Так, звичайно, порушені права власників земельних ділянок можуть бути поновлені у встановленому законом порядку, у тому числі шляхом звернення до суду.

– Чи можуть члени фермерського господарства будувати житлові будинки на земельних ділянках, які належать їм на праві власності?

– Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на земельних ділянках, які належать йому чи його членам на праві власності. Причому, здійснюється це у встановленому законом порядку відповідно до затвердженої документації із землеустрою та містобудівної документації. Зазначу, що будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд на орендованій земельній ділянці фермерське господарство погоджує з орендодавцем-власником земельної ділянки.

– Розкажіть про обов’язки фермерського господарства та його членів.

– Фермерські господарства, які у власності мають земельні ділянки, котрі надані їм для ведення фермерського господарства відповідно, зобов’язані:

– забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

– додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

– сплачувати податки та збори;

– не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

– не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

– надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

– дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;

– дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;

– зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

А також зауважую, що на землях фермерських господарств особи мають право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на земельних ділянках, які належать фермерським господарствам на праві власності або праві оренди. Вони також можуть розміщувати намети і проживати в них, розводити багаття, здійснювати інші дії, що дозволяються за згодою їх власників, крім випадків встановлення за рішенням суду земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді.

– Не менш цікавим є питання доступу власників об’єктів ліній електропередач. Яким чином урегульований цей доступ?

– Юридичні особи – власники об’єктів (газо-, нафтопроводів, ліній електропередач, зв’язку), які проходять через земельні ділянки фермерських господарств, мають право доступу до таких об’єктів на підставі угоди, котра укладена з відповідним фермерським господарством, відповідно до затвердженої документації із землеустрою або встановленого земельного сервітуту.

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Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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