Про цікаве нововведення – іпотечне житлове кредитування

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Розповідає наш гість Андрій Турчинський – головний юрист Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Почнімо із найпростішого запитання: що ж таке іпотечне кредитування?

– Відповідно до Закону України «Про іпотеку», іпотека — це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця. Важливою умовою є те, що іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки. Тобто, це такий різновид кредиту, отриманий під заставу нерухомого майна.

Основна суть іпотечного житлового кредитування полягає в наданні довгострокового банківського кредиту на придбання чи будівництво житлової нерухомості, де заставою за таким кредитом є нерухоме майно. Процентна ставка за таким типом кредитування є найменшою в порівнянні з іншими видами кредитів.

– Чи мають право скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування військовослужбовці?

– Так, мають право. Минулого року Уряд започаткував реалізацію програми доступної іпотеки “єОселя”. Виходячи з цього, на даний час іпотечний кредит під 3% зможуть отримати лише категорії українців:

1) військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей;

2) медичні працівники (фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності);

3) педагогічні працівники (закладів освіти державної та комунальної форми власності);

4) наукові та науково-педагогічні працівники (закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності).

Звертаю увагу, що протягом 2023 року – доступна іпотека стане відкритою для всіх українців, які зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних.

– Якими ж є умови для надання іпотечного житла?

– Для отримання пільгового іпотечного кредиту кандидат повинен відповідати таким вимогам:

– бути громадянином України та належить до вищезазначених категорій осіб;

– досягнути 18 років на момент підписання кредитного договору, але при цьому вік кандидата на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років;

– кандидат та члени його сім’ї (у разі, якщо вони виступають поручителями за кредитним договором) є платоспроможними та мають можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту.

– у власності кандидата та членів його сім’ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї (не враховується нерухомість, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

– кандидат та члени його сім’ї не мають діючих договорів, вже укладених за цими умовами пільгового кредитування;

– не належать до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”, або відповідно до Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Наголошую, що предмет іпотеки повинен бути розташований на території України (за винятком нерухомості, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

– Яке житло можна придбати за умовами пільгового іпотечного кредиту?

– Це може бути як вже збудоване житло так і майнові права на житло, що будується. Під терміном житло мається на увазі квартира в багатоквартирному жилому будинку. При цьому предметом іпотеки не може бути квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку), прийнята в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в обласному центрі.

– Розкажіть про умови самого кредиту.

– Кредити, які видаються на пільгових умовах, повинні відповідати таким вимогам:

– процентна ставка для окремих категорій осіб становить 3 відсотки річних (для всіх інших осіб 7 відсотків).

– умовами кредитного договору може бути передбачено застосування штрафних санкцій за кредитом у разі невиконання або порушення позичальником умов кредитного договору та/або договору іпотеки;

– відповідно до порядку погашення кредиту та відсотків за ним ануїтет або погашення основного боргу здійснюється рівними частинами і нарахування процентів щомісяця;

– максимальний строк кредиту – 240 місяців (20 років);

– мінімальний перший (початковий) внесок сплачує позичальник у розмірі не менш як 20 відсотків вартості предмета іпотеки;

– розрахунок суми кредиту;

– комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,5 відсотка суми наданого кредиту.

Важливо, що житло, яке є предметом іпотеки, обов’язково підлягає страхуванню позичальником від ризиків випадкового знищення або ж випадкового пошкодження на повну оціночну вартість. За бажанням позичальника предмет іпотеки може бути додатково застрахований від ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій; при цьому страховий тариф за договором страхування предмета іпотеки не повинен перевищувати0,25 відсотка на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором, ау разі страхування додаткових ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій – 1 відсоток на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором;

Крім цього, позичальник несе витрати пов’язані з оформленням права власності на житло (під час придбання), страхуванням предмета іпотеки, оцінкою вартості предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності та послугами нотаріуса;

– Як розраховується сума кредиту?

– Вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 раза, для міст з населенням понад 300 тис. осіб, обласних центрів, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів, – 2 рази, для міст з населенням від 100 тис. до 300 тис. – 1,75 раза, для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідному регіоні.

Законодавством визначена нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа) і становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї. Сума перевищення граничної вартості 1 кв. метра житла та нормативної площі покривається позичальником за рахунок першого внеску;

– Які документи необхідно надати для оформлення пільгового іпотечного кредиту?

– Для отримання кредиту кандидат подає кредитору в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, заяву, що містить такі відомості:

– прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

– пільгову категорію;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– громадянство;

– дата та місце народження;

– серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);

– адреса та дата поточного задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;

– номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дата її видачі (за наявності);

– про членів сім’ї: ступінь родинних зв’язків; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків на момент заповнення заяви;

– загальна площа житлової нерухомості позичальника (за наявності);

– загальна площа житлової нерухомості членів його сім’ї (за наявності);

– відмітка про відсутність діючих договорів, укладених за цією програмою пільгового кредитування;

– освіта (за наявності);

– відмітка про включення/невключення позичальника або члена сім’ї позичальника до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”, або відповідно до Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”;

– відмітка про згоду кандидата та членів його сім’ї (які будуть виступати поручителями) на обробку персональних даних, на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій, Кредитного реєстру Національного банку.

– Чи додаються до заяви ще якісь документи?

– Так, крім цього, до заяви додаються такі документи:

– сформована засобами Порталу Дія довідка про суми виплачених доходів та утриманих податків за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків на момент заповнення заяви;

– індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7, сформовані засобами Порталу Дія, за останні десять років на момент заповнення заяви.

У разі коли у кандидата є повнолітні члени сім’ї, заява подається за згодою кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення їх у розрахунок кредиту, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в заяві під час її формування. Зазначаю, що саме кандидат забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві. Далі сформована заява з накладеним електронним підписом, передається засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, шляхом електронної інформаційної взаємодії до кредитора, обраного кандидатом. Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та SkyBank.

За результатами розгляду заяви, поданої в електронній формі, кредитор надсилає кандидату засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, інформаційне повідомлення з пропозицією щодо доступного іпотечного кредитування. Після отримання інформаційного повідомлення з пропозицією щодо доступного іпотечного кредитування кандидат особисто звертається до обраного кредитора для подальшого оформлення іпотечного кредитування.

І на завершення, інформаційне повідомлення щодо отримання доступного іпотечного кредитування на умовах, визначених кредитним договором, надсилається позичальнику засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

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Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб. Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2.

Марія Бойко

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