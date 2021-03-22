Про особливості права особистої приватної та спільної сумісної власності подружжя в Україні

22.03.2021 | Filed under: Публікації

Розповідає Андрій Турчинський – головний спеціаліст Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пане Андрію, скажіть, будь ласка, про що ми будемо вести мову сьогодні?

– Сьогодні ми дізнаємося про майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка та про об’єкти права спільної сумісної власності подружжя.

– Яке ж майно є особистою приватною власністю дружини й чоловіка?

– Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

1) майно, набуте особою до шлюбу;

2) майно, набуте особою за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

3) майно, набуте особою за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто;

4) житло, набуте особою за час шлюбу внаслідок його приватизації;

5) земельна ділянка, набута особою за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки.

Зокрема, особистою приватною власністю дружини та чоловіка є:

– речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;

– премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги (але суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями ( наприклад: ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню;

– кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди.

– страхові суми, одержані нею, ним за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Якщо у разі придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.

Важливо зазначити, що при розпорядженні своїм майном дружина, чоловік зобов’язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім’ї, які відповідно до закону мають право користування ним.

– Водночас постає питання: яке майно є спільною сумісною власністю подружжя?

– Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Серед поважних причин можуть бути такі: навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо. Таким чином вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

– Конкретизуйте, будь ласка, що належить до об’єктів права спільної сумісної власністю подружжя?

– Об’єктом права спільної сумісної власності є: заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

– Як відбувається здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу?

– Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Більше того дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

– А які права на майно у жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі?

– Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

***

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:  е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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