Про відчуження та  успадкування фермерського господарства

24.06.2020 | Filed under: Публікації

Про відчуження та  успадкування фермерського господарства спілкуємось з Русланом Фурдзином – головним спеціалістом відділу «Бориславське бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пане Руслане, скажіть, будь ласка, що входить до складу фермерського господарства?

– Фермерське господарство – це цілісний майновий комплекс, який включає майно, котре передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов’язання.

– Чи може бути відчужене фермерське господарство?

– Фермерське господарство може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод.  Важливо те, що відчуження може відбутися за рішенням усіх членів цього господарства. Причому новими власниками можуть бути як громадяни України, котрі мають право на створення фермерського господарства, так і юридичні особи України, які ведуть товарне сільськогосподарське виробництво.

– Чи треба реєструвати Статут придбаного фермерського господарства?

– Так, громадяни, які придбали майно фермерського господарства як цілісного майнового комплексу, подають  на державну реєстрацію Статут фермерського господарства. Це передбачено у частині другій статті 22 Закону України «Про фермерське господарство».

– Яким чином відбувається успадкування фермерського господарства?

– Успадкування фермерського господарства, як і будь –якого іншого спадкового майна, здійснюється за заповітом або за законом.

– Чи підлягає поділу на частини земельна ділянка між спадкоємцями, які успадковують фермерське господарство?

– Так, земельна ділянка підлягає поділу між спадкоємцями, які успадковують фермерське господарство. Водночас наголошую: у випадку, якщо в результаті поділу земельної ділянки утвориться хоча б одна земельна ділянка, яка буде менша мінімального розміру, що встановлений для конкретного регіону, тоді такий поділ не можливий. Скажімо, для Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Тернопільщини та Буковини мінімальний розмір  земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується, становить 2 гектари. А ось для Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей  – 7 гектарів.

***

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання:  правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши:  тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351    (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:  https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:                                               е-mail:  stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»:  https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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