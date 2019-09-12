Прокуратура домоглася скасування незаконного судового рішення та ініціювала притягнення судді Трускавецького суду до відповідальності

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Прокуратура Львівської області виявила та оскаржила у апеляційному порядку незаконну ухвалу Трускавецького міського суду, відповідно до якої затверджено мирову угоду між сторонами. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Зокрема, суд визнав право власності на декілька об’єктів нерухомого майна у Трускавці та Львові. Зокрема, йдеться про нежитлову будівлю площею 451,2 кв.м. на вул.Шевченка, 30 та земельну ділянку площею 0,009 га на вул. Шевченка, 30 у Трускавці, а також нежитлову будівлю загальною площею 644,5 кв.м. на вул.М.Коперника, 18«а», нежитлове приміщення квартири №4 загальною площею 195,9 кв.м. на вул.М.Левицького, 6, будівлю гаражу загальною площею 78,2 кв.м. на вул.Зеленій, 238е, садовий будинок №6 загальною площею 30,3 кв.м. в кооперативному садівничому товаристві «Світанок» на вул.Симоненка, приміщення для зберігання автотранспорту №20 загальною площею 17,8 кв.м. в підземній автостоянці на вул.3убрівська, 32, нежитлові будівлі та споруди загальною площею 2715 кв.м. на вул.П.Мирного, 24, земельну ділянку площею 0,0220 га на вул.Симоненка у м.Львові.

Попри те, що на вказані об’єкти Залізничний районний суд м.Львова (в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190, ст. 356 КК України), наклав арешт, Трускавецький міський суд все ж визнав за третіми особами право власності на них.

За наслідками перегляду справи, Львівський апеляційний суд погодився із доводами апеляційної скарги прокурора та 02.09.2019 скасував ухвалу Трускавецького міського суду, а справу скерував на новий розгляд. У повторному розгляді цієї справи буде забезпечено участь прокуратури області.

Крім цього, до Вищої ради правосуддя прокуратура подала скаргу щодо дисциплінарного проступку судді Трускавецького суду.

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