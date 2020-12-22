Прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури вимагають повернути громаді Борислава понад 340 тис грн

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Дрогобицькою місцевою прокуратурою до Господарського суду Львівської області скеровано позовну заяву про стягнення заборгованості за користування земельною ділянкою, розірвання договору оренди та повернення у власність територіальної громади м.Борислава земельної ділянки площею 14 га вартістю 16,7 млн грн. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

За результатами здійснення представницької діяльності встановлено, що юридична особа, уклавши договір оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування сонячної електростанції на території Бориславської міської ради, у 2019 – 2020 роках систематично не сплачувала орендну плату.

Заборгованість, яка склала понад 340 тис грн, добровільно відшкодована не була, що і стало підставою для втручання прокуратури.

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