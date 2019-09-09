Процедура апостилювання документів

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Дуже часто ми стикаємось з офіційними документами іноземного походження, при чому здається, що робота з такими документами в більшості не під силу. Проте, запевняю Вас, що робота з такими документами досить проста та містить вичерпний перелік дій, – повідомляє начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук.

Роз’яснення Міністерства юстиції стосовно дій, які потрібно вчинити для Апостилю.

Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, ратифікованої Україною у 2003 році. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.

Повноваження на проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ, отримали:

– Міністерство юстиції – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

– Міністерство освіти і науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

– Міністерство закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, проводиться за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів у такому порядку:

– прийняття документів для проставлення апостиля, формування та реєстрація заяви про проставлення апостиля;

– розгляд документів, поданих для проставлення апостиля;

– проставлення апостиля, відмова у його проставленні;

– видача документів за результатом розгляду заяви.

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України.

Вартість проставлення апостиля на документах, що видаються органами юстиції та судами, чи оформляються нотаріусами України, для громадян України, іноземців та осіб без громадянства складає 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Проставлення апостиля або відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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