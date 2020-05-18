Приклад для наслідування

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Тема питного озера останнім часом експлуатується багатьма «диванними експертами» і всіма, кому не лінь попіаритися на будь-чому. Одні бідкаються, що катастрофічно впав рівень води у ньому (і забуваючи про опустелювання та зменшення кількості опадів у всьому звинувачують міського голову), другі в кущах полюють на тих, хто насмілився зайти за огорожу помилуватися красою чи погодувати лебедів, треті на тих же лебедів кидають громи та блискавки, що ті каламутять воду та випивають її. Є й такі, що не піаряться, а облаштовують неподалік озера пікніки, а бувало й у воду залізуть, щоб освіжитися.

Отже, одні купаються, інші купають собак, треті полюють з фотокамерою, четверті обурюються, п’яті поспішають з порадами як очистити озеро, наповнити його водою і змінити статус з питного на купальне. І тільки одиниці мовчки роблять якусь хорошу справу.

До таких одиниць, прикладів, гідних наслідування, належить Тетяна Василівна. Жінка впродовж 20 років постійно приїжджала на лікування та відпочинок до Трускавця, аж зрештою вирішила змінити місце проживання і поміняти величне та гамірне місто Дніпро на затишний Трускавець. З 2016 р. Тетяна Василівна разом з чоловіком проживає у Трускавці і … робить хорошу справу. З власної ініціативи вона впродовж останніх трьох років періодично прибирає прибережну територію питного озера, і щоразу є що виносити. Пластикові та скляні пляшки, одноразовий посуд, пакети, порване взуття та інший непотріб – все це люди залишають біля озера. Важко собі уявити скільки того сміття за три роки винесла звідси Тетяна Василівна.

Дивлячись на цю добру жінку, котра всім серцем, всією душею полюбила Трускавець і котра намагається внести свою лепту у чистоту довкілля, так і хочеться звернутися до всіх, хто відвідує озеро: «Люди, будьте людьми, а не свинями! Не смітіть, будь ласка, ні у воді, ні в лісі!».

Засмічення – величезна проблема нашої планети. Є версії, що нові хвороби, в тому числі такі як коронавірус, виникають саме через забруднення водойм, лісів, ґрунтів, повітря. Людство захлинається у смітті, клімат змінюється, виникають нові загрози, через які людям жити некомфортно і часом небезпечно.

Проте є на нашій планеті такі люди як Тетяна Василівна, котрі всупереч загальній нечистоплотності не занечищують довкілля, а навпаки, очищають його від відходів людської життєдіяльності.

Тож якщо Ви гуляєте біля озера на вул. Городище у Трускавці і бачите, що навколо чисто та затишно, то знайте, що в цьому велика заслуга Тетяни Василівни, котра раніше була дніпрянкою, а тепер з гордістю носить ім`я трускавчанки.

Щира подяка Вам, Тетяно Василівно, і низький уклін за Вашу працю!

Володимир Добрий

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